Trump insiste en poner fin al "bombo" y a las reclamaciones familiares

El presidente estadounidense Donald J. Trump ha reiterado sus deseos de eliminar la lotería de visas -también conocida como bombo- pues considera que es prioritario implementar un sistema migratorio basado en los méritos.

El mandatario dijo este viernes a través de su cuenta personal de Twitter que no firmaría un proyecto de ley que no estuviera basado en los méritos o que no incluyera fondos para levantar el muro fronterizo con México y terminara con la lotería de visas.

"Los demócratas están forzando la desintegración de las familias en la frontera con su horrible y cruel agenda legislativa. Cualquier Proyecto de Ley de Inmigración debe tener fondos completos para el Muro, finalizar la captura y liberación, la lotería de visas y la cadena y apuntar a una inmigración basada en méritos", tuiteó Trump.

No ad for you

El presidente volvió a echar la culpa a los demócratas por la separación de familias en la frontera, la cual ha traído tristes consecuencias, y los acusa de tener una agenda legislativa "horrible y cruel".

Trump ha insistido durante todo su mandato en la desaparición del programa de lotería de visas pero arremetió contra él con más fuerza luego del atentado en Nueva York del pasado mes de noviembre.

"Estoy comenzando el proceso de poner fin al programa de lotería de visas. Voy a pedirle al Congreso que inicie inmediatamente el trabajo para deshacernos de este programa", dijo en aquel momento.

Esta vez, también ha reiterado su intención de poner fin a la "inmigración en cadena", que permite que residentes legales soliciten el ingreso a Estados Unidos para sus familiares en el extranjero.