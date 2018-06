La crisis del combustible en Guantánamo: Los choferes tienen que ir a otros municipios para llenar el tanque

Los guantanameros se quejan de que en la provincia el combustible está desaparecido desde hace semanas. Los choferes, tanto estatales como privados, deben trasladarse kilómetros de un municipio a otro para llenar el tanque de combustible.

En un reportaje publicado por Diario de Cuba, los choferes cuentan que en la capital provincial solo mantienen una gasolinera con combustible y que hasta que no se agote no suministran otra. Y en el caso de los municipios es peor porque no los abastecen a todos por igual.

"¿Tú crees que es normal que la pipa lleve gasolina al CUPET de San Justo y que al mes, cuando se acaba, llenen entonces en el Sur y así? Yo he tenido que ir a El Salvador para poder conseguir gasolina porque, como allá no hay mucha demanda, tarda más en acabarse. Pero si calculo lo que gasto en ir y virar, me sale en 40 pesos el litro y así no da la cuenta porque eso es precisamente lo que le saco de ganancia a cada litro".

La escasez ha generado fuertes altercados entre quienes hacen filas de hasta dos horas para cubrir sus necesidades.

"A menudo se discute y en ocasiones la cosa se calienta y hasta golpes se tiran. Todo porque una gente que está dos horas haciendo la cola no va a permitir que el que está comprando le haga el favor a amigos que llegaron fresquecitos de sus casas", explica uno de los choferes.

El pasado año se reportaron crisis similares en varias zonas del país, luego de que Venezuela disminuyera la cuota que daba a Cuba anualmente. En ese entonces la prensa oficialista, cuando trataba el tema, mencionaba a la corrupción como una de las principales causas.

Cuba es uno de los países con el precio de combustible más alto en toda América Latina por lo que el mercado negro es una de las alternativas que más utilizan los cubanos pero cuando no hay en las gasolineras del estado, obviamente se agotan todas las vías.