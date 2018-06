Trump dice que Corea del Norte comenzó proceso de desnuclearización

WASHINGTON, 21 jun (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que Corea del Norte estaba haciendo explotar cuatro de sus principales sitios de prueba y que ya comenzó un proceso de "desnuclearización total".

En una reunión de su gabinete en la Casa Blanca, Trump dijo: "Han detenido el lanzamiento de misiles, incluidos los misiles balísticos. Están destruyendo su sitio de motores. Lo están haciendo explotar. Ya han volado uno de sus grandes sitios de prueba, de hecho, cuatro de sus grandes sitios de prueba".

"Y lo más importante es que se trata de una desnuclearización total que ya comenzó", agregó.

No ad for you

Cuando se le preguntó el miércoles si Corea del Norte había hecho algo por la desnuclearización desde la histórica cumbre entre Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un el 12 de junio, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, dijo a periodistas: "No, no estoy enterado. Quiero decir, obviamente, es el final de un proceso. Las negociaciones detalladas no han comenzado. No lo esperaría en este momento".

Mattis estaba sentado junto a Trump en la reunión de gabinete del jueves.

El grupo de monitorización de Corea del Norte 38 North, que tiene su sede en Estados Unidos, dijo en un análisis al final de la semana pasada que no hubo señal de actividad para desmantelar Sohae o cualquier otro sitio de prueba de misiles. (Reporte de Jim Oliphant, David Brunnstrom, Idrees Ali y Tim Ahmann en Washington Editado en español por Javier López de Lérida)