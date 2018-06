Las marcas de ropa están sacando chaquetas con el mensaje: “A mí sí me importa”, en respuesta a Melania Trump

Diversas marcas de moda están lanzando al mercado sus propias versiones de la chaqueta que la primera dama norteamericana, Melania Trump, usó este jueves cuando viajó a Texas para visitar el Centro de Detención de niños inmigrantes.

La esposa de Donald Trump llevó aquel día una prenda en cuya espalda lucía el cartel: “I really don´t care, do you?, que en español significa: “Realmente no me importa, ¿y a ti?”.

Aunque Melania no llevó la citada ropa al propio centro, su imagen al subir al coche despertó innumerables críticas por su elección, dada la tragedia que se está viviendo ahora mismo en la frontera de Estados Unidos con México.

Trump también tuiteó su opinión sobre el tema, alegando que el letrero hacía alusión a los “medios de comunicación falsos”.

Mientras tanto, la secretaria de prensa de la primera dama, Stephanie Grisham, aseguró que la prenda no llevaba “ningún mensaje oculto”.

A pesar de ello, algunas marcas han decidido sacar a la venta otras chaquetas con un mensaje mucho más esperanzador.

Según el diario The Huffington Post, Wildfang, una tienda de ropa creada por mujeres cuyo objetivo es empoderar a las personas con su ropa, lanzó una chaqueta de bombardero con las palabras: “Realmente me importa, ¿a ti no?”, en la parte posterior.

Todas las ganancias de las ventas se donarán al Centro de Refugiados e Inmigrantes para Servicios Educativos y Legales (RAICES).

Por su parte PSA Supply Co., Upworthy y la empresa de ropa GOOD, que oferta prendas con mensajes inspiradores y optimistas, también lanzaron una con la frase: “Realmente sí que me importa, ¿a ti no?”, en su espalda.

La marca compartió una imagen en su cuenta de Instagram junto a una leyenda que decía que los ingresos de la camiseta serían donados a United We Dream, organización inmigrante dirigida por jóvenes, que lucha por el trato justo hacia los indocumentados.

También Lingua Franca, una línea de cashmere de comercio sostenible, diseñó un suéter con el mensaje: “Nos importa mucho”, y por cada uno que venda donará 100 dólares a la organización benéfica que el comprador elija.