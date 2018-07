Doble de Jennifer Lopez se ve obligada a contratar guardaespaldas por el acoso de la gente en la calle

La popular doble de Jennifer López, la empresaria de ascendencia latina Connie Peña, se ha visto obligada a contratar a tres guardaespaldas por el acoso de la gente cuando la ve en la calle y la confunde con la diva del Bronx.

Su parecido es tanto que incluso en la gala de los Billboard en abril, Connie se levantó para ir al baño y muchas personas creyeron que se trataba de la intérprete de El Anillo.

"El estadio entero empezó a gritar. Me aplaudían y tomaban fotos. No podía hacer nada, sólo agachar la cabeza. Por más que diga que no soy JLo, la gente no me suelta, sea en Miami, Los Ángeles o México", contó a Efe.

Peña, que se desarrolla en el mundo del entretenimiento de Las Vegas, fue contactada por el coreógrafo puertorriqueño Papote Varet, quien la vio presentar un certamen de belleza a finales del año pasado y se quedó boquiabierto con su parecido con Jennifer López, así que decidió explotar esa similitud.

"Tú vas a ser mi próxima JLo, me dijo. Yo me quedé en shock, que un señor latino me dijera eso", dijo Connie acerca de la proposición de Varet, actual director artístico del proyecto "JLO The Tribute",que se estrenará en agosto en Los Ángeles.

Ser parte del proyecto ha hecho que Connie, quien ya tenía un parecido increíble con JLo, cambie su imagen y estilo para parecerse aún más, lo cual incluye aprender a imitar sus habilidades musicales y motrices. La californiana se ha dejado crecer el pelo y se maquilla y viste como la neoyorquina. Asimismo, está tomando clases de baile y canto.

Al aumentar el parecido, también ha aumentado el acoso y Connie confiesa haber sentido miedo por algunos fanáticos y mensajes "un poco fuertes" que recibe. Además, confiesa que interpretar a JLo es un gran reto, pero uno por el que está muy agradecida y feliz.