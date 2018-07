Shakira, acusada de plagiar a Jennifer Lopez y Beyoncé en el videoclip de "Clandestino"

La última pieza audiovisual de los colombianos Shakira y Maluma está siendo aplaudida y criticada a partes iguales por los usuarios de las redes sociales. Mientras unos halagan a sus ídolos, otros no paran de cuestionar la originalidad del videoclip de Clandestino.

Fue publicado el viernes y nada más lanzar el vídeo oficial de la tercera colaboración entre Maluma y Shakira, han sido muchos fanáticos que han acudido a las redes sociales para asegurar que la de Barranquilla ha copiado las ideas de los vídeos de I'm Into You de Jennifer Lopez, junto a Lil Wayne, y Drunk in Love de Beyoncé con su marido Jay-Z.

Los usuarios han encontrado varias similitudes en las tres piezas. Entre ellas, que las tres divas bailan con movimientos sugerentes en la playa con el uso de la del efecto blanco y negro.

No ad for you

Este es el polémico vídeo de Clandestino que fue lanzado el pasado viernes, y desde entonces acumula más de 12 millones de visualizaciones en Youtube:

Este es el de I'm into You de Jennifer Lopez, protagonizado por la diva del Bronx junto a William Levy:

Y este el de Drunk in Love de Beyoncé:

¿Y tú? ¿Crees qué es un plagio el vídeo musical?