Muere el modelo canadiense 'Zombie Boy' a los 32 años

El modelo canadiense Rick Genest, más conocido como Zombie Boy debido a los tatuajes de cadáver por todo su cuerpo, fue encontrado muerto en su apartamento de Montreal, al parecer, debido a un suicidio, según los informes oficiales

Zombie Boy era conocido en el mundo del arte corporal, pero no fue hasta 2011, luego de aparecer en el videoclip Born This Way, de la cantante de pop Lady Gaga, que se hizo de reconocimiento internacional.

Su fama mundial y su extravagante look le valieron un perfil más alto en el mundo de la moda, que incluyó ser la imagen de la marca Rocawear del rapero Jay-Z en Europa en 2012.

El joven, de 32 años, también modeló y fue portada de revistas como GQ y Vanity Fair. Asimismo, había estado trabajando en un álbum de canciones originales del ex guitarrista de Rob Zombie, Mike Riggs, antes de morir.

Zombie Boy tenía el récord Guinness por la mayor cantidad de tatuajes de insectos, con 176, y otro por la mayor cantidad de tatuajes de huesos, con 139.

Lady Gaga fue una de las primeras en pronunciarse tras el tr´sgico suceso. "El suicidio del amigo Rick Genest, Zombie Boy es más que devastador. Tenemos que trabajar más duro para cambiar la cultura, poner a la salud mental en primer plano y borrar el estigma de que no podemos hablar de ello. Si estás sufriendo, llama a un amigo o a un familiar hoy mismo. Debemos salvarnos unos a otros", escribió en su cuenta personal de Twitter.

La noticia ha sido devastadora para muchos, principalmente jóvenes, ya que Zombie Boy se destacó por dejar un mensaje positivo sobre la aceptación personal, y se convirtió en una inspiración para muchas personas.

De confirmarse el suicidio, Zombie Boy se suma a la ya preocupante lista de famosos que se han quitado la vida en lo que va de 2018, entre los que destacan el DJ Avicii, el cantante Chris Cornell, la diseñadora Kate Spade, el chef y presentador Anthony Bourdain y la hermana menor de la reina Máxima de Holanda, Inés Zorreguieta.