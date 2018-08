Evo Morales sobre los drones: "A ver cómo evitamos esta clase de tecnología"

Luego del presunto atentado al presidente venezolano Nicolás Maduro, su homólogo boliviano, Evo Morales, se ha mostrado muy preocupado por el tema. Por ese motivo, ayer domingo anunció que pronto debatirán en su gabinete la toma de medidas adicionales de seguridad para prevenir un ataque de esas características.

Durante una entrevista para el canal estatal Bolivia TV, Morales dijo: "Vamos a debatir en el equipo político, en el gabinete, a ver cómo evitamos esta clase de tecnología que en vez de informar, mas bien atenta al ser humano". Y añadió: "Hay que revisar".

El presidente boliviano recordó que en 2017, durante la visita de Miguel Díaz-Canel por los 50 años de la muerte del Che, el entonces vicepresidente cubano, en un momento en que había un dron filmando cerca, le advirtió sobre los peligros de esa tecnología en términos de seguridad.

“El vicepresidente (actual presidente) de Cuba me dijo: ¿Evo, qué es esto?; un dron, está filmando. ¡No, no, no! ¡Saquen eso! ¡No, no, no! ¡Cuidado!, me dijo. Yo no creía, ahora me he dado cuenta, gravísimo”, ha relatado el gobernante boliviano.

Nicolás Madruo, presidente de Venezuela, la semana pasada dijo ser víctima de un atentado durante un acto en Caracas con drones que contenían una carga explosiva del que salió ileso.