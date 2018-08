Médicos cubanos denuncian en Miami que se les prohíba entrar en Cuba

Médicos de Cuba integrantes del grupo de Facebook "No somos desertores, somos cubanos libres" se dieron cita en Miami para denunciar el castigo impuesto por el gobierno de la Isla, según informó Martí Noticias.

Las autoridades cubanas imponen un castigo de 8 años sin entrar al país para aquellos profesionales sanitarios que han desertado de misiones médicas en el exterior.

En este sentido la periodista cubana Annarella O’Mahony explicó al citado medio que el objetivo del encuentro es "conocerse en persona y abordar con mayor profundidad el proceso legal contra el Gobierno de Cuba".

No ad for you

Hay que recordar que en noviembre de 2017 este grupo exigió que se les permitiera entrar a la mayor de las Antillas y no se les tratara como criminales. Además envió una demanda a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en San José de Costa Rica, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en Washington, al Papa Francisco, al Presidente de Colombia Juan Manuel Santos, a la Organización de Estados Americanos y a la Organización de Naciones Unidas.

"Tengo dos primos que son médicos y están en el grupo. No los dejan entrar en Cuba, por 8 años o más, y ellos tienen el derecho de entrar a su país porque no han cometido ningún delito. El delito, según el Gobierno, es que se fueron de una misión, pero claro, no dicen que es una misión que los tenía presos y que violaba sus derechos fundamentales y que además se quedó sin derecho con sus salarios", lamentó O’Mahony.

"El delito, según el Gobierno, es que se fueron de una misión, pero claro, no dicen que es una misión que los tenía presos y que violaba sus derechos fundamentales y que además se quedó sin derecho con sus salarios".

En la misma línea se expresó Mercedes Williams, quien huyó de su estancia en Venezuela hasta llegar a la Embajada de Estados Unidos. Allí consiguió un parole que le permitió acceder al país norteamericano.

"Los que nos hemos ido de las misiones lo hacemos porque no es sólo una forma de explotación lo que hacen con los médicos. Pero el esclavismo no porque estar esclavo es como estar preso. Y allí yo me sentí esclavizada. Éramos esclavos", denunció.

"Allí me sentí esclavizada. Éramos esclavos".

"Pueden alegar que es una ley o una regulación, que nadie ha visto publicada por cierto, o lo que quieran decir, pero la realidad es que es una condena por habernos escapado y no seguir sirviéndoles de esclavos", agregó.

Esta cubana también reconoció los sacrificios que todavía hoy afronta. "A pesar de la tremenda impotencia y de lo mucho que duele no poder ver a los seres queridos que allí me quedan, me siento muy feliz de estar en Estados Unidos y de que mi hijo haya nacido aquí", concluyó.