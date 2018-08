Se retira el luchador cubano Liván López, medallista olímpico

El luchador Liván López, medallista olímpico y mundial, se retira a sus 36 años de edad, después de una trayectoria deportiva significativa, informó Julio Mendieta, entrenador principal del estilo libre en Cuba.

“El atleta tomó la decisión de no continuar su carrera deportiva y comenzará en breve su desentrenamiento”, manifestó Mendieta durante una entrevista concedida al programa “Pulso Deportivo” del canal Telerebelde de la televisión nacional.

López, oriundo de la provincia Pinar del Río, no asistió a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia, debido a una lesión que lo alejó de los entrenamientos y la alta competencia.

No ad for you

“Después de no poder participar en los Juegos, decidió no seguir practicando la lucha. Liván tiene una edad avanzada y sus resultados en los últimos cuatro años no han sido relevantes, no ha podido alcanzar ninguna medalla a nivel mundial”, refirió su preparador.

El carismático gladiador tiene en su currículo el premio de bronce en los 66 kilogramos de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y tres preseas en Campeonatos del Mundo (plata en 2013, y dos de bronce en 2011 y 2014), así como múltiples lauros en torneos regionales y continentales.

“La tarea que él tenía que jugar en la selección la realizó muy bien. Sé que este es un momento difícil para los atletas, en ocasiones ellos no entienden, pero el sí comprendió que debía cesar su actividad como atleta, y él mismo lo decidió”, añadió el jefe del colectivo técnico Mendieta.

En Barranquilla-2018, la división de López (74 kg) fue representada por el santiaguero Franklin Maren, quien no recibió puntos en contra en cada uno de sus combates y alcanzó la corona sin contratiempos.