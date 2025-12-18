Leyanis Pérez y Julio César La Cruz, mejores atletas individuales de Cuba en 2025

Vídeos relacionados:

La triplista Leyanis Pérez y el boxeador Julio César La Cruz fueron distinguidos como los mejores atletas individuales de Cuba en 2025, de acuerdo con los resultados de la tradicional encuesta anual organizada por el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) junto a periodistas especializados.

Leyanis Pérez, un año de dominio absoluto en el triple salto

Leyanis Pérez firmó una de las temporadas más sólidas del atletismo cubano reciente. La triplista conquistó los títulos mundiales bajo techo y al aire libre, revalidó por segunda temporada consecutiva el cetro de la Liga del Diamante y lideró el ranking mundial, con varios registros por encima de los 14,90 metros.

Su rendimiento la consolidó como la atleta femenina más destacada del deporte individual y como una de las figuras más consistentes del atletismo internacional en 2025.

Julio César La Cruz, vigencia y récords en el boxeo

Para el experimentado Julio César La Cruz, la temporada incluyó una medalla de bronce en el Campeonato Mundial convocado por World Boxing, la faja continental de la Asociación Mundial de Boxeo, su conversión en retador directo al Cinturón Mundial y un récord de 15 títulos nacionales, reafirmando su lugar entre los grandes referentes históricos del boxeo cubano.

Premios colectivos y otros reconocimientos

También se reconoció como mejor equipo del año a la dupla masculina de voleibol de playa integrada por Jorge Luis Alayo y Noslen Díaz, mientras que el atletismo fue elegido mejor deporte individual, impulsado principalmente por su actuación en los II Juegos Panamericanos Júnior.

El béisbol encabezó la categoría de deporte colectivo. En este apartado, la softbolista Yilian Tornés fue seleccionada como mejor atleta femenina de deporte colectivo, y Jorge Luis Alayo como el más destacado entre los hombres.

Acontecimiento del Año y contratos internacionales

El lanzador pinareño Liván Moinelo fue elegido Acontecimiento del Año y mejor atleta en contrato, mientras que Erick Hernández lideró la categoría de deportes especiales en el dominio del balón.

El caso del pitcher causó polémica, pues muchos lo consideran el verdadero ganador en el apartado masculino.

Atletas en situación de discapacidad y juveniles

Entre los atletas en situación de discapacidad, la saltadora Suslaidy Girat encabezó la categoría femenina, y Robiel Yankiel Sol Cervantes fue reconocido como el atleta masculino más destacado en paratletismo.

En el apartado juvenil convencional, la luchadora Yainelis Sanz y el jugador de Baseball5 Carlos Alejandro Rivera lideraron los reconocimientos, mientras que en juveniles en situación de discapacidad sobresalieron la parapesista Amalia González y el velocista Daumey Elizarde.