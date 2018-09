Frank Underwood muere en la temporada final de "House of Cards"

LOS ÁNGELES, 5 sep (Reuters) - Frank Underwood está oficialmente muerto, según el tráiler de la serie política House of Cards, que vuelve a la televisión en noviembre sin Kevin Spacey, su actor principal.

El tráiler, difundido el miércoles por Netflix, muestra a la actriz Robin Wright, quien interpreta a Claire, la esposa de Spacey en la pantalla, parada junto a la tumba de Frank Underwood pronunciando algunas palabras sin emoción.

“Sin embargo, te diré esto, Francis”, dice ella. “Cuando me entierren, no será en mi jardín. Y cuando me den sus respetos, tendrán que esperar en fila”, agrega.

El tráiler no dio detalles sobre cómo muere Underwood en la serie, pero Netflix dijo que la sexta y última temporada de House of Cards se enfocará en el personaje retorcido de Wright, quien se convierte en presidenta al final de la quinta temporada.

Spacey quedó fuera de House of Cards el año pasado después de que más de 30 personas acusaron al actor ganador del Oscar de agresión sexual, pero no se sabía cómo este despiadado personaje de presidente de Estados Unidos sería retirado de la serie.

Spacey quedó envuelto en una controversia en 2017 cuando el actor Anthony Rapp lo acusó de intentar seducirlo en 1986, cuando Rapp tenía 14 años. Spacey se disculpó por cualquier conducta inapropiada con él, pero desde entonces no ha hecho comentarios y se ha retirado de la vida pública.

Fiscales de Los Ángeles anunciaron el martes que no presentarán cargos de agresión sexual contra Spacey en un caso que involucra una acusación de 1992 porque estaba fuera del estatuto de limitaciones de California. Un segundo caso estaba siendo revisado por la oficina del fiscal de distrito de Los Ángeles.

House of Cards puso a Netflix en el mapa como fuente de entretenimiento original cuando la serie debutó en 2013 con Spacey como protagonista. La sexta temporada será lanzada el 2 de noviembre y contará con solo ocho episodios, en lugar de los 13 de la temporada previa.

Reporte de Jill Serjeant. Editado en español por Lucila Sigal.