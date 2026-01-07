Autoridades de Florida detienen a un cubano de 28 años por presuntos abusos contra una menor

Alieski Ramosleon y auto de policía de West Palm Beach. Foto © Collage/Facebook/Town Of Palm Beach Police Department

Vídeos relacionados:

Un hombre de 28 años, de origen cubano, fue arrestado en el condado de Palm Beach, Florida, tras ser acusado de mantener una relación inapropiada con una adolescente de 16 años mientras residía en una propiedad perteneciente a la familia de la menor, informaron medios locales.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach, los agentes respondieron el lunes a una vivienda tras recibir un reporte sobre una presunta relación indebida entre un adulto y una menor de edad.

Al llegar al lugar, la adolescente ofreció una declaración jurada en la que aseguró que los hechos ocurrieron en repetidas ocasiones mientras sus padres se encontraban fuera por motivos laborales.

Según el informe policial, el acusado, identificado como Alieski Ramosleon, vivía en un remolque ubicado dentro del terreno familiar durante el período en que habrían ocurrido los hechos.

Posteriormente, detectives sostienen que el hombre reconoció ante las autoridades haber mantenido contacto íntimo con la menor en múltiples ocasiones durante los últimos dos meses.

Ramosleon fue detenido y trasladado a la cárcel del condado, donde enfrenta varios cargos relacionados con delitos contra menores, conforme a la legislación del estado de Florida. Hasta el momento, permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.

Lo más leído hoy:

Las autoridades recordaron que este tipo de casos son tratados con especial prioridad y subrayaron la importancia de denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de niños y adolescentes.