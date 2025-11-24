¿Quién es Martiño Ramos Soto, el exprofesor y político español fugitivo en Cuba?

Vídeos relacionados:

Martiño Ramos Soto, el profesor gallego pederasta que persigue la justicia española y fue localizado en Cuba, era un personaje conocido por su militancia de izquierda.

Ramos Soto, profesor de música, formó parte activamente de la vida política en la ciudad de As Burgas, en Ourense, ya que había militado en los partidos de izquierda En Común y en En Marea, explica este lunes un perfil del medio español 20 Minutos.

Quien ahora se encuentra entre los 10 fugitivos más buscados por la justicia española, se había construido una fachada de aliado feminista y militante de izquierda.

Ramos Soto abusó por 4 años de una menor, cuya historia de vulnerabilidad conocía, pues le había dado clases desde la educación primaria.

Comenzó a abusar de ella en el sexto curso cuando la niña tenía 12 años. Soto le empezó a escribir haciéndose pasar por un menor que empatizaba con sus problemas. Hasta que un día se citaron en un aula para conocerse.

“La menor se quedó en estado de shock, y el acusado la abrazó, le dijo que la quería mucho, que él la apoyaba, la sentó sobre sus piernas y la besó en la boca. A partir de ese momento, consiguió quedar con ella en varias ocasiones en el colegio”, se lee en la sentencia del caso.

El ahora prófugo sometió a la niña a prácticas sádicas como bofetadas y azotes. La violó, en una ocasión le propinó una paliza y la abandonó en el monte.

En 2021, luego de 4 años de abuso continuado la menor presentó una denuncia ante la guardia civil.

Ese mismo año, el profesor pederasta fue condenado a 13 años de prisión, pero cuando la policía acudió a su vivienda, no pudieron localizarlo.

Encontrado en Cuba

Este lunes, la Policía Nacional española ha solicitado a las autoridades cubanas que extremen la vigilancia sobre Ramos Soto.

Ramos, de 50 años, fue localizado en La Habana, donde reside desde julio, y ahora figura entre los diez fugitivos más buscados de España.

No existe un tratado de extradición activo entre Cuba y España, pero las autoridades de ambos países mantienen contactos diplomáticos y policiales para lograr su entrega.

Europa Press informó que la Audiencia Provincial de Ourense solicitó formalmente la extradición de Martiño Ramos Soto el 31 de octubre, después de confirmar, con fuentes policiales, su paradero en la capital cubana.

Ramos escapó de España utilizando su propio pasaporte y una ruta planificada que incluyó Portugal, Brasil y Perú, antes de llegar a Cuba. “Su huida fue cuidadosamente preparada”, admiten los investigadores, que temen que el pederasta pueda volver a escapar si no se refuerza la vigilancia en la isla.

En Cuba, el condenado lleva meses presentándose como “Martín Soto” y trabajando como fotógrafo documental en el barrio habanero de El Vedado, donde frecuenta galerías y cafeterías.

Sus publicaciones en redes sociales muestran una vida tranquila, alejada de su pasado como docente y activista político en Galicia.

La Policía Nacional de España ha pedido a las autoridades cubanas que mantengan bajo estrecha vigilancia al fugitivo mientras se tramita la solicitud de extradición.

Los medios oficialistas cubanos no se han hecho eco de la denuncia de este caso ni han confirmado la detención de este prófugo de la justicia en La Habana.