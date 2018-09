Cirujanos plásticos cubanos usan piel de cerdo en tratamientos a quemados

Sabíamos de los efectos milagro que la piel de tilapia tiene en la recuperación de quemados. Ahora cirujanos plásticos cubanos están empleando en sus tratamientos apósitos de hidrogel y sustitutos de piel con piel de cerdo, suministrado por el banco del Hospital Ortopédico Internacional Frank País. Así lo recoge una información de Juventud Rebelde sobre el segundo Congreso Cubano de Cirugía Estética y Reconstructiva, que se celebra en el hospital Ameijeiras.

El doctor Rafael Rodríguez Garcell, presidente de la Sociedad Cubana de Cirugía Plástica y Caumatología (subespecialidad que se dedica al tratamiento en pacientes quemados) destaca que es vital la atención en las primeras horas al paciente que ha sufrido quemaduras, para evitar la profundización de éstas.

"Entre el tercer y el quinto día el paciente se somete a la necrectomía para retirar todo ese tejido muerto, o sea, la piel quemada. A partir de ahí realizamos injertos, tomando piel de zonas de su cuerpo no afectadas, lo cual puede ser muy complejo si es más la piel quemada que la no quemada. En caso necesario, recurrimos a otras variantes de extracción de la piel, entre ellas, de la espalda o del cuero cabelludo", explicó el especialista del Ameijeiras.

No ad for you

Sobre la recuperación de los quemados, el doctor Rodríguez Garcell destaca que son muchos los que pueden morir. "Los que se salvan deben tener mucha fuerza de carácter y voluntad, dejarse ayudar y colaborar con el proceder y la rehabilitación, que se inicia desde los primeros días y que puede ser muy dolorosa como las curas, que se realizan bajo anestesia general".

Pese a los esfuerzos, el especialista asegura que nada puede evitar la cicatriz. "Cada persona responde según su patrón genético, y en algunas la cicatrización queloidea complejiza la estética final de la persona. A partir del año, o a veces antes, iniciamos las cirugías estético-reconstructivas para devolverle la funcionalidad de las zonas dañadas como las manos, las articulaciones, el cuello y otras".

Otro punto importante en la recuperación de un paciente quemado es la "terapia nutricional" (alimentos y suministro de vitaminas) ya que el organismo demanda mucha energía y proteínas para su restablecimiento y a veces las coge de donde no debe. Esto puede afectar funciones vitales, retardar la cicatrización o aumentar el riesgo de sufrir infecciones.

Julio Gutiérrez Kaim es un taxista de La Habana que sufrió quemaduras en el 70% de su cuerpo. No le molesta que le pregunten por sus cicatrices.

Julio Gutiérrez Kaim. Foto: Juventud Rebelde.

"Yo nací dos veces.Tenía más del 70% de mi piel quemada. Mi cara ahora está arreglada porque aquí (en el Ameijeiras) hicieron maravillas conmigo; pero yo he sido muy fuerte por mis hijos, por mi esposa, por mis amigos…Yo estoy vivo y es lo más importante. Usé aquellos vendajes compresivos que me daban mucho calor, me operé para poder mover mis manos y las piernas y le doy gracias inmensas a todos. Me enseñaron a vivir después de lo que me pasó".

Otro ejemplo es el de la corredora cubana Ana Fidelia Quirot, que sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo tras un accidente doméstico.

Ana Fidelia Quirot. Foto: Juventud Rebelde.

«Mi cara, mi cuello, mis axilas, el tórax, las manos… me veía quemada… Nueve meses después del incidente yo regresé con la medalla de plata de los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Puerto Rico (1993) y eso solo fue posible porque nunca perdí la voluntad. Mi familia siempre estuvo a mi lado y yo comprendí que con paciencia y voluntad podía retomar mi vida".