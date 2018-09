Por tercera vez en cinco meses, Cuba prohíbe salir del país a la periodista independiente Ana León

La periodista independiente cubana Anay Remón García volvió a sufrir el hostigamiento de la Seguridad del Estado este sábado, cuando le fue prohibido -por tercera vez en cinco meses- salir del país, informó Cubanet.

Remón García, que colabora con le referido medio bajo el pseudónimo Ana León, se disponía a tomar un vuelo a Fort Lauderdale para luego viajar a Washington y allí participar en un programa de intercambio profesional organizado por el Departamento de Estado.

La comunicadora se encontraba en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional “José Martí” a las 8:00 a.m, cuando fue interceptada por las autoridades sin motivo aparente. Tras chequear en el buró de la aerolínea Southwest, Remón García se dirigió a Inmigración, donde un oficial retuvo su pasaporte y le indicó separarse de la línea de pasajeros.

Un segundo oficial le comunicó que tenía prohibido salir del país por razones desconocidas y le devolvió su pasaporte y pase de abordar.

Según reseña Cubanet, la reportera debía participar en el evento “Building Digital Literacy and Media Responsibility in Democracies in the Digital Age”, organizado por el Departamento de Estado y, a tal efecto, le fue expedida una visa especial por la embajada estadounidense en La Habana que especifica el carácter oficial del viaje.

A raíz de un incidente similar, ocurrido el pasado 30 de julio en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional “José Martí”, Remón García presentó una queja formal en la Fiscalía General de la República con copia a la Dirección de Inmigración y Extranjería. Hasta hoy no ha recibido respuesta por parte de ninguna de las dos instancias.

Boletos de avión de la periodista Ana León/ Cubanet

El portal independiente afirma que entre los periodistas que colaboran con medios no estatales ha comenzado a circular la sospecha de que la policía política emplea el método de “prohibición de salida”, contando con que en la próxima oportunidad de viajar, los afectados emigren definitivamente.

"Los periodistas cubanos no disponemos de libertad de movilidad. A muchos les han prohibido la salida del país, incluso, por un periodo de un año. Así que en Cuba se sigue reprimiendo la libertad de expresión", denunció la profesional en julio, poco después del episodio más reciente.

En aquel momento, declaró también que fue acosada e intimidada en reiteradas ocasiones. "Me citaron el 15 de noviembre de 2017 y me advirtieron que podían tomar ciertas medidas contra mí para que no colaborara con medios independientes”, dijo.