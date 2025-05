“El que viene será un mejor año”: Activista cubana le da un nuevo significado al lema del régimen

Vídeos relacionados:

La activista cubana Yamilka Lafita, conocida en redes como Lara Crofs, compartió este domingo una profunda reflexión en las redes sociales donde resignifica la frase propagandística “El que viene será un mejor año”, una consigna repetida durante años por el régimen de La Habana.

Lejos de asumirla como un eslogan vacío, Lafita la transformó en un grito de resistencia ciudadana, arraigado en el sufrimiento, la dignidad y la esperanza de los cubanos que no se rinden, tal y como se aprecia en su publicación de Facebook.

Captura Facebook / Lara Crofs

En su texto, la activista, víctimas en numerosas ocasiones de represión y hostigamiento por parte del régimen, repasa cómo esa expresión ha sido utilizada desde que el gobernante Miguel Díaz-Canel asumió el poder en 2018, como herramienta para sostener una ilusión oficialista que no se corresponde con la realidad del país.

Denuncia que la frase ha servido para maquillar una crisis creciente y justificar la inacción del poder, mientras Cuba se hunde en una precariedad generalizada.

“Lo dicen desde el privilegio de quienes no hacen colas, no sienten hambre, no temen a la policía ni sufren apagones”, escribió con claridad.

A lo largo de su reflexión, describe los síntomas de una crisis estructural: inflación incontrolable, escasez de alimentos y medicinas, colapso de los servicios básicos, apagones de más de 20 horas en algunas provincias, y una migración masiva que vacía hogares y alimenta el desarraigo.

También recuerda el deterioro del sistema educativo y de salud, y la represión que marcó un antes y un después desde las protestas del 27 de noviembre de 2020 y, sobre todo, el 11 de julio de 2021.

“La criminalización del disenso ha sustituido cualquier forma de diálogo o reforma”, afirmó Lafita, subrayando que la institucionalización del miedo ha sido una herramienta central del control estatal.

Sin embargo, lejos de resignarse, la activista propone reapropiarse del lema, afirmando que ya no pertenece al discurso oficial, sino al pueblo que resiste desde el hambre, la oscuridad, la cárcel, el exilio o la memoria.

“Vamos a hacerla nuestra”, subrayó, invocando a madres, jóvenes, ancianos y a toda una nación que se mantiene de pie pese a las adversidades.

“El que viene será un mejor año, pero no porque lo dicte el poder, sino porque lo levantará el pueblo”, expresó en uno de los pasajes más potentes del texto.

Además, concluyó con una visión esperanzadora: este nuevo año, dice, “no será impuesto: será conquistado. No será un regalo del poder: será fruto del coraje, del sacrificio, y de la verdad”.

Por último, cerró su publicación con una cita del líder opositor Oswaldo Payá: “La libertad no es un sueño, es el camino”.

Debido a su activismo, Lafita ha sido en varias ocasiones acosada por el régimen. En abril, por ejemplo, denunció haber recibido amenazas de muerte para impedirle salir de su vivienda en La Habana.

Compartió en Facebook capturas de pantalla de mensajes intimidatorios enviados desde una cuenta oficialista y tono abiertamente violento.

Captura Facebook / Lara Crofs

“Recuerda que cualquiera tiene un accidente... Fuego y muerte para los gusanos”, dice uno de los mensajes, que además insulta a la activista y cuestiona su derecho a residir y expresarse libremente en Cuba.

Recientemente, denunció una nueva escalada en el hostigamiento que viene sufriendo, luego de que vandalizaran el portero electrónico de su vivienda y un agente de la Seguridad del Estado la amenazara directamente si no accedía a una citación sin fundamentos claros.

Captura Facebook / Lara Crofs

El caso generó muestras de apoyo dentro del activismo cubano, y fue vinculado por otras mujeres opositoras a una campaña sistemática de intimidación del régimen contra las voces críticas.

El ataque al portero dejó a Crofs sin visibilidad para identificar quién se presenta en su domicilio, lo que considera una grave vulneración de su seguridad, en un contexto donde ya ha sido objeto de acoso.

Aunque hay al menos ocho porteros similares en su cuadra, solo el suyo fue destruido. “Estoy ciega”, escribió.

