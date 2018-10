La foto más divertida de Camila Cabello y su madre, "su mejor amiga"

La cantante cubana Camila Cabello es una persona muy familiar. Allá donde va, siempre lo hace acompañada de su inseparable equipo: su madre, padre y hermana, los mejores compañeros de viaje que jamás podría haber imaginado.

La buena relación que mantiene la artista con sus padres ha quedado evidenciada en varias ocasiones. Así quedó demostrada hace poco al cantar con su padre Alejandro Cabello la canción México en la piel en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y hace unas horas con una bonita publicación dedicada a su madre.

Ambas en albornoz y sentadas en lo que parece un spa puede vérseles en la tierna imagen que Camila ha descrito con una corta pero intensa frase: "Mi mejor amiga", un título que seguro la madre de la artista, Sinuhe, está encantada de llevar.

Pero no es esta la primera vez que la intérprete de Beatiful muestra la fuerte conexión que hay entre ellas.

Unos días atrás, Camila Cabello compartió un divertido vídeo junto a su madre grabado en un auto, en el que ambas bailaban espontáneamente al ritmo de Havana.

La cantante cubana ha estado por primera vez de gira en México desde que se separó de la girl band Fifth Harmony. Allí ha ofrecido tres conciertos como parte de su Never Be The Same Tour.

Allí además de deslumbrar sobre el escenario como sólo ella sabe, también ha disfrutado de encontrarse con sus fans, su gran apoyo y una de las cosas más importantes para la artista.

A través de sus redes sociales, la cantante mostró los emotivos momentos que pasó con ellos:

Meses atrás la cubana fue noticia por regalar entradas a algunos de sus seguidores que se habían quedado sin billete para su concierto en Barcelona.