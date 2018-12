"Los dirigentes no tienen que estresarse ni sofocarse para coger un taxi"

Tras una semana de haber entrado en vigor el nuevo paquete de medidas que restringe la circulación del transporte privado en La Habana, los choferes particulares, conocidos popularmente en la isla como boteros, siguen sin rendirse ante las regulaciones gubernamentales impuestas.

Aunque los han amenazado, incluso, con decomisarles el carro si no se acojen a alguna de las modalidades inventadas para el transporte de pasajeros en la capital, la mayoría de los conductores "nos dejamos ver", pero no recogemos a nadie en las avenidas, dice Ángel, un joven transportista que se mantiene estacionado en el parque El Curita en Centro Habana.

CiberCuba / Problemas de transporte en La Habana

"Este lugar era antes una piquera gigante donde los almendrones se concentraban para salir hacia cualquier lugar de La Habana y ahora está vacío. Solo un 'buchito' de nosostros se han agenciado con el Estado y hay alrededor de mil que, como yo, decidieron convertirse en taxis libres", afirma.

De acuerdo con Adela, una cincuentona que espera por un botero para llegar a Guanabacoa, "ahora ya la gente hace más cola para coger un carro que una guagua. El Gobierno ha querido opacar la falta de boteros reforzando las rutas de ómnibus estatales, pero las aceras y calles continúan repletas de personas y las patrullas de la policía dando vueltas.

"Lo que está pasando con el transporte es solo culpa del Gobierno. Muchos choferes ya han entregado sus licencias y avanzar de un municipio a otro de La Habana es un desastre", asegura la señora ubicada en una larga hilera.

Antes de darse a conocer en julio último el más reciente paquete de medidas para el sector no estatal, en La Habana existían más de seis mil titulares de licencia que actuaban como porteadores privados. Hasta el pasado 10 de diciembre, según datos oficiales, había dos mil 405 de esas licencias canceladas.

A tenor con Ernesto, otro cliente insatisfecho, "todo empezó con el cuestionamiento al precio de los boteros y a la procedencia del combustible que utilizan. El precio lo varía la oferta y la demanda, más cuando el Estado no tiene la capacidad de responder al problema del transporte. Y el combustible se lo roba el trabajador estatal para vendérselo al taxista.

"La prensa cubana también ha jugado un papel determinante en este asunto porque se ha parcializado totalmente con los intereses del Estado y se ha olvidado de los del pueblo. Vivimos un caos total.

"La situación ha venido agravándose paulatinamente, pero en los últimos días ha colapsado. He tenido que caminar tres veces más de dos kilómetros para llegar a mi trabajo. Sé que es bueno caminar, pero prefiero hacerlo cuando yo quiera y no por obligación", dice el obrero de 41 años mientras aguarda por un rutero con destino a Boyeros.

En palabras de un forista de Cubadebate: "Si el Estado quiere acabar con las ilegalidades y el cobro excesivo de los pasajes por parte de los boteros que ponga más medios de transporte y que la solución no sea limitarlos a ellos porque ninguno hasta el momento me ha puesto un puñal en el pecho para obligarme a decidir por ese medio de transporte. Lo que nos obliga a ello es la falta de transporte estatal y mientras esto no se resuelva, no hay solución y si más descontento".

Por su parte, el maestro retirado Gilberto, de 76 años, opina que "los ómnibus urbanos están sumamente deteriorados: no tienen de donde agarrarse ni bocinas ni limpieza y andan con parabrisas empapelados en negro, que limitan la visibilidad del conductor, etc.

"Además, no están hechos para ancianos o personas con limitaciones físicas. Hoy predomina la falta de cortesía y el maltrato de los choferes estatales que se detienen cada vez más lejos de las paradas o no se detienen", agrega.

Actualmente circulan en La Habana unos 700 ómnibus, que mueven diariamente a alrededor de un millón 400 mil personas, lo cual contrasta con los mil 700 vehículos existentes en 1984, cuando se transportaba una mayor cantidad de pasajeros.

Desde la óptica del cuentapropista Ramiro, "ya es más que sabido que el transporte de pasajeros en La Habana no se soluciona con guaguas. Con cada cambio que inventan para nosotros la vida sigue igual, como en la canción de Julio Iglesias.

"¿Por qué no invertir aunque sea con capital extranjero en un metro eficiente, con alto volumen de transportación y bajo costo de operación? No es solo un deber del Gobierno el mejorar el transporte público, sino una obligación con los ciudadanos y no la cumple.

"Es su total responsabilidad porque en definitiva es a quien el pueblo trabajador y privado de un salario decente le debe los pocos recursos que tiene. Lo que sucede es que los dirigentes no tienen que estresarse ni sofocarse para coger un taxi. No les interesa eso porque tienen su transporte asegurado y bloquean el bienestar de los demás", explica el arrendatario de habitaciones.

Asimismo el dependiente gastronómico Alberto considera que "no se puede ser tan radical con la venta de transporte privado a la población porque atenta contra el desarrollo de las personas. Deberían existir agencias de vehículos por lo menos para comprar autos usados. Cuba es el único país del mundo que le ha puesto precios incomprables hasta a los vehículos de segunda mano.

"Los fines de semana no hay quien salga a la calle. El transporte es reflejo de ineficiencia, irresponsabilidad pública, abandono, soluciones superficiales temporales, falta de planificación y disciplina, improvisación de dirigentes y la inexistencia de un código de ética que represente a los transportistas.

"El transporte privado y el cooperativo debieran ser complementarios, pero no sucede así. Son fundamentales para la población y por eso los privados pueden paralizar el transporte cada vez que tienen demandas personales. Tomar un taxi, sea estatal o particular, resulta una misión imposible, un verdadero drama", apunta el joven de 32 años.

Las propias autoridades del Ministerio de Transporte han reconocido la "situación compleja" del sector en la capital, pero han reiterado que el experimento no tendrá marcha atrás.

El nuevo ensayo establece rutas obligatorias, la filiación a una piquera y la habilitación de una cuenta bancaria para adquirir piezas de repuesto y el combustible, entre otras reglas que han provocado un malestar general en los boteros.