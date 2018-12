Otto Ortiz: "Hoy vale más un pan en La Habana que un iPhone en Miami"

El humorista cubano Otto Ortiz festejó su cumpleaños y presumió de regaló que le hicieron sus "verdaderos" amigos.

El comediante reveló que "cada uno de los fieles" que pasaron por su hogar le obsequiaron con un pan, un producto de lo más cotizado en Cuba en los últimos días.

"Los amigos, los verdaderos, no escatiman esfuerzos ni sacrificios por mi, ayer en mi cumple cada uno de los fieles pasó por mi casa y me trajo un pan de regalo, eso sí es amistad. No como ciertos "amigotes" de Tampa y Naples que aún me tienen en 2G... Y hoy por hoy vale más un pan en la Habana que un iPhone en Miami", escribió en su perfil de Facebook.

De esta forma aportó su fina ironía para hablar de los problemas que están sufriendo los ciudadanos de la Isla para hacerse con este producto básico.

Un desabastecimiento que se debe a la falta de harina, algo que también ha terminado por afectar a los productos de repostería.

Recientemente Jardiel, exintegrante del grupo humorístico Punto y Coma, ya compartió en su canal de Yotube un vídeo que hizo en 2010 para hacer alusión a la escasez de pan en el territorio cubano.

En los últimos días se registraron largas colas en panaderías de la capital cubana. Un trabajador explicaba que había establecimientos "que se habían tirado días sin hacer pan".