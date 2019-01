Sancti Spíritus vs Villa Clara, hombre por hombre

A punto del comienzo de la postemporada cubana de 2019, esta segunda entrega de la comparativa ‘posición por posición’ se concentra en la semifinal que sostendrán los Gallos de José Raúl Delgado y los Azucareros de Eduardo Paret.

RECEPTOR

Voto para Villa Clara. Yulexis La Rosa (.179/.240/.241) posiblemente sea el peor bateador de todo el campeonato, pero puede darle una conferencia de conducción de pitcheo, defensa tras el plato y experiencia competitiva al joven Oscar Valdés (.264/.329/.364). Ojo con el dato: a La Rosa apenas le robaron el 43 por ciento de los que le salieron; con Valdés esa cifra se elevó a 68.

PRIMERA BASE

Empate. He aquí a dos ilustres veteranos: William Saavedra (.281/.387/.438) puede ser considerado el hombre más oportuno de los play off cubanos en la década; Yunier Mendoza (.353/.397/.435) es de los peloteros más subestimados de nuestra pelota en este siglo. En condiciones normales me habría inclinado siempre por la fuerza superior del pinareño, pero el presente no ha sido –ni por mucho- su año, y ello equilibra la balanza.

SEGUNDA BASE

Voto para Villa Clara. Las palmas para las 74 impulsadas de Dayán García (.330/.369/.436), pero Carlos Benítez (.373/.481/.522) es actualmente un animal feroz en el home plate.

TORPEDERO

Sé que voy a buscarme millones de críticas aquí: Voto para Sancti Spíritus. César Prieto (.356/.396/.471) ha sido una revelación; tal vez desde Luis Ulacia no veíamos a un jugador tan empeñado en llegar a la inicial por cualquier vía. Lo que ocurre es que sigue en deuda como paracortos, y en eso Yordan Manduley (.302/.368/.439) es el punto más alto del país a día de hoy. Y otro detalle relevante: el holguinero ya está más que acostumbrado a la exigencia de partidos como los que se avecinan.

TERCERA BASE

Voto para Villa Clara. Por muy inspirado que esté Orlando Acebey (.373/.415/.469), Yunior Paumier (.323/.424/.534) ofrece más confianza con el madero en ristre.

JARDINERO DERECHO

Voto para Villa Clara. El líder jonronero del evento, Stayler Hernández (.348/.444/.601), resulta demasiado para Dunieski Barroso (.298/.363/.416).

JARDINERO CENTRAL

Voto para Sancti Spíritus. Entre dos figuras que no deslumbran con el barquillo ni como estafadores de bases, voy a quedarme con Geyser Cepeda (.316/.392/.351) sobre Leandro Turiño (.292/.367/.417). Sus diez asistencias me parecen un argumento sólido.

JARDINERO IZQUIERDO

Voto para Villa Clara. El poder desatado por Yurién Vizcaíno (.302/.362/.498) redundó en 12 bambinazos y 88 remolques, ante lo cual Sergio Barthelemy (.303/.435/.401) no puede oponer mucho más que sus 52 boletos.

BATEADOR DESIGNADO

Voto para Sancti Spíritus. Frederich Cepeda (.340/.513/.660) es todavía una cima inalcanzable para Norel González (.341/.439/.475).

ABRIDORES

Voto para Villa Clara. El cuarteto de Freddy Asiel Álvarez, Alaín Sánchez, Misael Villa y Yosvany Torres es indudablemente más compacto que el formado por Yariel Rodríguez, Frank Luis Medina, Yoen Socarrás y Yamichel Pérez.

RELEVISTAS

Indudable: Voto para Villa Clara. Este elemento puede ser determinante en la pulseada en virtud de la enorme ventaja que le llevan los Azucareros a los Gallos. Los primeros incorporaron a Wilson Paredes en los refuerzos, y además ahora suman a Pablo Guillén a un grupo donde ya figuraban Javier Mirabal, Yoandri Ruiz, Robelio Carrillo, Ronny Valdés, Daniel Conde y Eddy Howard Díaz. Los otros deberán apostar prácticamente todo a José Ángel García, Yanieski Duardo, Ángel Peña, Javier Vázquez y Noelvis Hernández.

SUPLENTES

Voto para Sancti Spíritus. A la hora de convocar bateadores para situaciones de emergencia, las opciones espirituanas (Daviel Gómez, Alberto Rodríguez y Luis Dariel Serrano) han gozado de un mejor campeonato que las del bando villaclareño, donde solo parece confiable el concurso de Andy Zamora, dado el deterioro en el rendimiento de Yeniet Pérez.

DIRECTORES

Voto para Sancti Spíritus. Tácticamente, José Raúl Delgado ha lucido un escalón por encima de Eduardo Paret.

RESULTADO

Siete votos para Villa Clara, cinco para Sancti Spíritus y un empate. Eso sí, las distancias naranjas en materia de pitcheo son un abismo auténtico.

PROBABLES ALINEACIONES

Sancti Spíritus: O. Acebey, 3B; Y. Mendoza, 1B; F. Cepeda, BD; D. García, 2B; S. Barthelemy, LF; G. Cepeda, CF; D. Barroso, RF; O. Valdés, C; Y. Manduley, SS.

Villa Clara: C. Prieto, SS; S. Hernández, RF; C. Benítez, 2B; Y. Vizcaíno, LF; Y. Paumier, 3B; W. Saavedra, 1B; N. González, BD; Y. La Rosa, C; L. Turiño, CF.