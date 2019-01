Se estrena Get On Your Feet!, musical basado en la vida de Gloria y Emilio Estefan

El martes en la noche se presentó, por primera vez, el musical Get On Your Feet! (¡Ponte de pie!, en español) en el Kravis Center, informó WPTV.

El espectáculo, basado en la vida de Gloria y Emilio Estefan, narra las dificultades que enfrentó la pareja en el negocio de la música, antes de su llegada al estrellato.

"Tiene muchas emociones, muchos sueños. Este programa trata sobre sueños para las minorías, que pueden lograr cualquier cosa en este país”, comentó Emilio.

Gloria, por su parte, durante la noche de debut contó con el apoyo de miembros de su familia, quienes le hicieron un regalo de buena suerte. "Me dieron este bolso", dijo.

La cantante dijo estar acompañada también por las amigas de su madre. Gloria reveló que la relación de amistad entre estas mujeres -quienes se conocieron en la Cuba- también está representada en la obra.

Según WPTV, la audiencia del Kravis Center no paró de bailar con Get On Your Feet! y dentro del salón se podría sentir “una energía electrizante”.

Para la preja cada uno de los obstáculos enfrentados al inicio de su carrera los hicieron ser más receptivos a todo tipo de exploraciones dentro de la música."Cuando la gente nos dice que esta música nunca funcionará, nosotros decimos, sí. Sí porque lo hemos visto con la gente del sur de la Florida, en nuestra casa", comentó.

La cantante aseguró a la prensa que cada uno de los aspectos presentados en el musical son verídicos."Todo allí es verdad, excepto tal vez el six pack de Emilio", dijo Gloria en tono de chiste.