La calma habitual en la vida de Emily Estefan, hija menor de Gloria y Emilio Estefan, se vio interrumpida esta semana tras un lamentable incidente ocurrido en su residencia de Miami, donde su pareja sentimental, Gemeny Hernández, fue arrestada bajo los cargos de robo con violencia y agresión menor. El suceso, confirmado por medios estadounidenses como TMZ y People, ha causado conmoción entre los seguidores de la familia Estefan, una de las más queridas y respetadas dentro de la comunidad latina en Estados Unidos.

Según los reportes policiales del condado de Miami-Dade, el altercado tuvo lugar el pasado martes 28 de octubre, cuando Hernández habría protagonizado una discusión con su pareja de hecho —identificada en la declaración jurada, aunque sin nombre público— por la posesión de un teléfono móvil. Diversos medios señalan que la presunta víctima sería Emily Estefan, con quien Hernández mantiene una relación desde hace varios años.

De acuerdo con la declaración policial, Hernández habría golpeado a la presunta víctima con el teléfono en la cabeza, provocándole una contusión en el ojo izquierdo y arañazos en el cuello. Tras el incidente, la afectada logró recuperar el dispositivo y fue quien llamó al 911 para pedir ayuda. Agentes de la policía acudieron al domicilio y procedieron al arresto de Hernández, quien fue trasladada al Turner Guilford Knight Correctional Center. Posteriormente, pagó una fianza de 3.000 dólares antes de ser liberada.

Durante su comparecencia ante la jueza, Hernández reconoció haber participado en el altercado, aunque negó haber tenido intención de robar. La magistrada impuso una orden de alejamiento temporal mientras el caso continúa en los tribunales. Según informaron varios medios especializados, Emily Estefan habría estado presente en la audiencia y se habría negado a solicitar una orden de alejamiento permanente, asegurando que “no quería que su pareja fuera a la cárcel” y que lo mejor para ambas sería “tomarse un tiempo”.

Emily y Gemeny mantenían una relación desde hace casi nueve años, y eran reconocidas por su complicidad y por el pódcast conjunto que conducían, In Our Own World, en el que abordaban temas de música, identidad y diversidad. Su relación fue siempre visible y celebrada en redes sociales, donde compartían mensajes cariñosos y fotografías que reflejaban una vida en común llena de afecto, proyectos y viajes.

Graduada en la prestigiosa Berklee College of Music, Emily Estefan ha seguido con determinación los pasos de sus padres como cantautora, productora y activista, consolidándose como una de las voces jóvenes más prometedoras de la escena musical latina. Hasta el momento, ni Emily ni la familia Estefan han emitido declaraciones públicas sobre el caso, mientras los medios siguen de cerca la evolución del proceso judicial.