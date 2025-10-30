Vídeos relacionados:

Con una actitud serena, Emily Estefan, hija menor de Gloria y Emilio Estefan, se presentó por videollamada ante una jueza en Miami tras la detención de su pareja, Gemeny Hernández, acusada de robo con violencia y agresión menor. Lejos de mostrarse molesta o distante, la joven artista sorprendió por su tono conciliador y su deseo de que la situación no empeorara para su novia.

“No quería que fuera a la cárcel. Le rogué a los detectives y a los oficiales que no se la llevaran”, dijo Emily, visiblemente tranquila, ante la jueza Mindy S. Glazer, quien le explicó que, en los casos de violencia doméstica, el arresto es obligatorio. La artista respondió con respeto y firmeza: “Lo entiendo perfectamente y sé que estaban haciendo su trabajo, pero no tengo miedo y no quiero ninguna orden en su contra”.

El intercambio, transmitido por Telemundo 51 Miami, rápidamente se volvió viral y ha generado una ola de comentarios en redes sociales. Muchos usuarios elogiaron la serenidad de Emily y su manera empática de manejar un momento tan delicado; otros, sin embargo, se mostraron confundidos y cuestionaron su decisión de defender a su pareja tras el incidente.

Según el informe policial del condado de Miami-Dade, Hernández fue arrestada el 28 de octubre en la vivienda que compartía con su pareja, tras un altercado relacionado con un teléfono móvil. Aunque el informe no identifica a la víctima, coincide con los detalles conocidos de la relación de Emily y Gemeny. El documento señala que Hernández habría tomado el celular de las manos de su pareja y la habría golpeado con él, provocándole una contusión en el ojo izquierdo y arañazos en el cuello. La afectada logró recuperar el teléfono y llamó al 911 para pedir ayuda.

Los registros judiciales indican que Gemeny Hernández enfrenta tres cargos: dos por robo con fuerza —considerados delitos graves— y uno por agresión menor. La jueza impuso una orden de alejamiento temporal y fijó una fianza de 3.000 dólares, mientras el caso continúa en los tribunales.

Emily y Gemeny mantienen una relación desde hace casi nueve años, y a lo largo de este tiempo se han mostrado muy unidas tanto en lo personal como en lo profesional, compartiendo el pódcast In Our Own World. Hasta ahora, ni Gloria ni Emilio Estefan han hecho declaraciones públicas sobre el tema, aunque fuentes cercanas aseguran que la familia atraviesa el momento con discreción y apoyo mutuo.

Con su tono sereno y sus palabras ante la jueza, Emily Estefan dejó ver su sensibilidad y su deseo de manejar la situación con empatía, priorizando la calma antes que el conflicto, incluso en un momento tan difícil.