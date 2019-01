Jennifer Lopez: conoce la edad, el peso y la comida favorita de "La Diva del Bronx"

Publicado el Viernes, 11 Enero, 2019 - 11:28 (GMT-5)

¿Qué admirador de la actriz y cantante estadounidense Jennifer Lopez no quiere saber todo acerca de ella?

La curiosidad por algunos de los aspectos de la vida de "La Diva del Bronx", como su edad, su peso o sus hábitos alimenticios, en la mayoría de las ocasiones son algunos de los más buscados entre los internautas seguidores de la artista.

Por eso, hoy te vamos a desvelar varias de estas incógnitas de Jlo para que conozcas un poco más sobre los principales gustos y características físicas de la intérprete de El Anillo.

¿CUÁNTOS AÑOS TIENE?

Jen es de esas actrices que parece haber parado el tiempo. La estrella de Hollywood nació en Nueva York el 24 de julio de 1969 y actualmente tiene 49 años.

¿CUÁNTO MIDE?

Su estatura es de 1,64 metros, una medida estupenda para lucir tacones sin tener que destacar por la altura.

¿CUÁNTO PESA?

Para nadie es secreto que Jlo es una de las celebrities que más se cuida y que practica ejercicios casi a diario, por lo que este bellezón neoyorquino se mantiene en perfecta forma con un peso de 62 kg.

¿CUÁL SON SUS GUSTOS ALIMENTICIOS?

Las raíces latinas de Jennifer Lopez se reflejan en sus gustos por la comida. Según una entrevista que ofreció hace unos años a Gayle King en el programa 'This Morning' de CBS, la actriz confesó que sentía predilección por la comida puertorriqueña, ya que sus padres David Lopez y Guadalupe Rodríguez son naturales de la isla caribeña.

"Me gusta la comida puertorriqueña cuando quiero comer un plato consistente y riquísimo, porque crecí con ella, con los platos de mi madre. He aprendido a cocinarlos y es lo que más me gusta en el mundo. En cambio, no me gusta la comida exótica, como la serpiente o cosas muy raras; el pulpo no está tan mal, en los platos de Puerto Rico suelen incluirlo", admitió.