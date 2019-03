Alexander Delgado, compartiendo con “los líderes”: Wisin y Yandel

Publicado el Domingo, 24 Marzo, 2019 - 12:08 (GMT-5)

El cantante cubano Alexander Delgado , director y voz líder del dúo Gente de Zona, ha publicado en su cuenta de Instagram dos fotos junto a quienes él denomina “los líderes”, los reguetoneros puertorriqueños Wisin y Yandel.

“Siempre un honor”, expresó junto a la imagen en la que aparece con Wisin.

“Duro, Gente de Zona”, escribió al lado de la foto con Yandel.

Alexander y los cantantes boricuas mantienen una amistad desde hace años, lejos de celos profesionales. El cubano siempre ha reconocido la admiración y el respeto que siente por sus colegas, a quienes considera una inspiración.

Incluso, han actuado juntos en más de una ocasión.

En agosto del pasado año, El Micha anunció una colaboración junto a los estadounidenses Pitbull y Jencarlos Canela, en la que también estaban implicados Gente de Zona y Wisin, en su faceta de artista en solitario.

Unos meses antes, en febrero, Alexander Delgado y Randy Malcom participaron en los Billboard Latin Music Showcase, en Santiago de Chile, espectáculo en el que igualmente compartieron escenario con Wisin.

Por esos días su compatriota Yandel compartía en las redes la grabación en La Habana del video clip del tema Cuidao.

El artista se ha confesado un enamorado de Cuba y los cubanos. “La verdad es que estoy loco por ir a Cuba. He viajado por tantos lugares y nunca he podido ir a la Isla. Yo sé que los cubanos me quieren y son fanáticos de mi música, así que me encantaría ir pero no de vacaciones, lo que quiero es ir a cantar y sentir el feeling de mi gente allá”, afirmó en una ocasión.

