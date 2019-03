Se filtra foto de Díaz-Canel cenando en su casa

Publicado el Sábado, 30 Marzo, 2019 - 13:07 (GMT-5)

Durante años la intimidad de Fidel y Raúl Castro fue poco menos que un secreto de Estado. Pero los tiempos han cambiado y en la era tecnológica las fotos vuelan y el fuego amigo también mata. Si no, que se lo pregunten a Mariela Castro , que saltó de Facebook a las portadas de los periódicos luego de que CiberCuba publicara una foto suya cenando langosta en La Habana.

En esta ocasión se trata de la filtración de una fotografía tomada en la casa del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel en la que se le ve junto a su esposa, Lis Cuesta, saludando a la cámara, bebiendo vino y compartiendo mesa y mantel con amigos.

Aunque no sabemos cuándo fue tomada la imagen, ésta se hace pública en un momento delicado para la economía de la Isla. La escasez planea sobre las casas de los cubanos de a pie: no hay pan, no hay aceite, pollo, carne de cerdo ni salchichas. En su lugar, hay colas kilométricas de cubanos buscando algo que llevarse a la boca.

Las tiendas en divisas están desabastecidas y el único plan a corto plazo que se plantea el Gobierno es comenzar a importar, a partir de abril y hasta julio, pollo, aceite y masa deshuezada para la elaboración de embutidos y picadillos.

En esta fotografía puede verse cómo agasaja Díaz-Canel a sus invitados: no cabe un plato más en la mesa. Y eso se traduce en los kilos de más que luce el gobernante cubano. Su pulóver lo delata.

