Santiago de Cuba se queda sin cobertura

Desde horas tempranas de este sábado, usuarios de la red de telefonía móvil en Santiago de Cuba han denunciado una caída del servicio, manteniendo una incomunicación total en la provincia. CiberCuba decidió recoger algunas opiniones en torno a la problemática del monopolio de las Telecomunicaciones (Etecsa).

“Desde esta mañana no he podido realizar llamadas ni he podido enviar mensajes, siempre es lo mismo, colapsa el sistema por alguna razón y nunca lo avisan”, refirió un joven santiaguero, quien intentaba llamar con afán, en tanto Alejandro, el cual se encontraba cerca agregó, “es claro que no hay infraestructura suficiente para dar un servicio de calidad y lo mejor, ininterrumpido”.

Algunos apuntan a que la caída súbita de la red celular se debe a la instalación de la Cuarta Generación (4G) de la telefonía móvil, en la provincia suroriental, pero los medios oficialistas de la provincia no han indicado las razones y se mantienen en total silencio.

Maribel, residente del reparto Dagnesse, aseguró a CiberCuba que su hermano está trabajando en la instalación de la 4G y le dijo que por eso no hay cobertura hasta que terminen los trabajos.

El incidente ha agotado la paciencia de los usuarios. “Esta gente, (en referencia a Etecsa), no acaba de entender, que lo que le están ofreciendo al pueblo es una basura y nosotros estamos pagando por un mal servicio. Además de los inconvenientes que eso puede causar, ya que, si uno tiene que llamar de urgencia, ¿cómo lo hace, por telepatía acaso?", se preguntó irónicamente Karla.

Otra señora también reprochó el desplome de la red celular. “Desde que salió lo del internet en los teléfonos no me he conectado nunca, porque caro sí es, además que es una pérdida de tiempo, pero según andan diciendo es por la 4G, aunque yo no entiendo de esas cosas, pero tampoco puedo entender porque yo tengo que tener la misma afectación, si no uso ni voy a usar internet”.

No obstante, la conectividad por datos móviles, no fue afectada, puesto que ésta se mantiene estable y aparentemente la afectación solo ha tenido consecuencias en las llamadas y el servicio de mensajería.

Este portal también se puso en contacto con funcionarios de Etecsa en la provincia oriental, los cuales refirieron no estar al tanto de dichas afectaciones y se mostraron bastante ajenos ante la problemática. “Hasta ahora no se ha informado de ninguna avería, eso debe ser problema de los teléfonos”, argumentó una trabajadora del Tele Punto de Etecsa, ubicado en el callejón del Carmen, uno de los más concurridos.

Más adelante, otro trabajador ante la pregunta de si ¿estas afectaciones podrían tener lugar por la instalación de la 4G en Santiago de Cuba?, reveló, que no podía dar una información concreta, “pero eso están diciendo, aunque nosotros como tal no estamos enterados, eso más bien está en manos de la gerencia”.

Hasta el momento de culminado este artículo no se había restablecido la cobertura a la red de telefonía móvil y tampoco se ha explicado a la población en torno al motivo del colapso imprevisto, que ha dejado incomunicada a la provincia por más de nueve horas.

