Facundo de Vivir del Cuento bromea desde Estados Unidos con "quedarse"

El actor y comediante cubano Andy Vázquez ha compartido un vídeo en su cuenta de Instagram con el que ha logrado arrancarle un susto a sus seguidores.

Haciendo gala de su buen sentido del humor, el encargado de dar vida a Facundo en la serie de la televisión cubana Vivir del cuento ha querido gastarle una broma a su público, haciendo un juego de palabras que lleva a pensar inicialmente que tenía intenciones de no regresar a Cuba y 'quedarse' a vivir definitivamente en los Estados Unidos.

Con un "esta es una información que quiero dar a todas las personas que están viendo este vídeo ahora mismo", comienza a hablar con el rostro completamente serio.

Segundos más tarde Vázquez juega con la pedida de matrimonio que le hizo a su novia el pasado mes de septiembre de 2018 en medio de un espectáculo y continúa: "El año pasado yo hice pública una declaración que yo para atrás no viraba. Ha pasado un año y estoy ahora aquí en los Estados Unidos y he decidido, después de un año de meditar, pensar, mucha gente me criticó, otros me apoyaron. Muchos me han ayudado, principalmente mis amigos que dicen, 'muchacho no seas bobo, por qué no te quedas', y lo he pensado bien y hoy he tomado la decisión de que me voy a quedar."

Para acabar con su inocentada, el artista culmina diciendo: "Me voy a quedar por el bienestar de mis hijos, por el bienestar de mi familia. He recibido el apoyo de muchos amigos con esta decisión y hay gente que le va a doler pero yo me voy a quedar, no hoy, para siempre.... con esa mujer, pésele a quién le pese y duélale a quién le duela porque esa es la mujer que me gusta a mí.

"Regreso para Cuba la semana que viene mi vida y mira, te amo. Yo me quedo contigo", culminó.

Por supuesto, la broma del humorista ha generado muchos comentarios por parte de sus admiradores, quienes en su mayoría confiesan que llegaron a pensar que realmente había decidido comenzar una nueva vida en suelo norteamericano.

"Asere me asustaste, dije: me quedé sin ver a Facundo por Cubavisión", "Pensé que era verdad" o "Qué hombre más fiel", son algunas de las reacciones que se puede leer en la publicación. Otros usuarios, sin embargo, le dicen que en un futuro se arrepentiría de no haber tomado esa decisión de verdad: "Alguien día te vas arrepentir de ese jueguito y desearás de corazón haberte quedado, solo tiempo al tiempo... pero será tarde".

Andy Vázquez y sus compañeros de reparto Luis Silva, Mario Sardiñas y Omar Franco, se encuentra actualmente en Estados Unidos con motivo de una gira humorística que han ido realizando por varias ciudades como Miami o Nebraska.

Según comentó el propio Vázquez, la próxima semana ya estarán de vuela a la Isla y, por ende, a los escenarios del ICRT (Instituto Cubano de Radio y Televisión) para continuar con las grabaciones de más capítulos de Vivir del Cuento.

