Alex Rodriguez revela el "superpoder" de Jennifer Lopez

Publicado el Martes, 9 Abril, 2019 - 07:53 (GMT-5)

No resulta extraño ver cómo Jennifer Lopez y Alex Rodriguez se profesan amor en las entrevistas que dan y cada vez que tienen ocasión se deshacen en halagos hacia su pareja.

Así ha sucedido en la última entrevista que concedió el expelotero al The New York Times Magazine, donde habló de sus problemas con el dopaje y de la terapia que recibió por ello, pero también de la gran figura pública que es su chica para el mundo entero.

"Nunca he conocido a alguien que sea más honesto. Ella es tan auténtica y genuina. Es extraño ver a alguien de tal magnitud ser tan normal, ser tan buena madre, pareja y amiga. ¿Cómo puedes ser así y luego actuar frente a 80 mil personas? Pero ese es su superpoder", confesó.

Durante la misma conversación, contó el punto de inflexión que supuso para él que en 2014 las Grandes Ligas de Béisbol le suspendieran durante una temporada por el dopaje.

"Una cosa que aprendí fue que era lo suficientemente bueno. No necesité sobrepasar. Y cuando giré la lente hacia dentro, encontré esta increíble cantidad de gratitud, aprecio y respeto por los demás y por mí mismo de una manera que tal vez no existía en el pasado. Con esa actitud, pude disfrutar mejor de la vida. Me hizo una persona más agradable para estar cerca; me hizo un mejor padre", relató para el mismo medio.

El vínculo que une a los neoyorquinos es innegable. A pesar de los rumores de infidelidad que han surgido tras comprometerse, han continuado mostrándose igual de unidos y firmes. Tanto, que el pasado sábado, Arod compartió un vídeo de JLo luciendo uno de los muchos talentos que tiene: el baile.

