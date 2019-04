Los motivos por los que Jennifer Lopez y Alex Rodriguez no han comenzado a planear su boda

Publicado el Viernes, 12 Abril, 2019 - 08:45 (GMT-5)

Los fanáticos de Jennifer Lopez y Alex Rodriguez recibieron con gran entusiasmo la noticia de su compromiso, que tuvo lugar el pasado marzo en un entorno de ensueño: las Bahamas. Pero, ¿y la boda pa' cuando?

Las románticas postales hicieron volar la imaginación de los seguidores de la pareja que están fantaseando ya con el esperado día en el que ambos unan sus vidas en matrimonio. Pero parece que todavía tendrán que esperar para verles pasar por el altar, porque no han empezado a planear la boda...

Resulta que los 'tortolitos' tienen sus agendas demasiado ocupadas para estar preparando el enlace.

"Justo después comenzamos a trabajar y estaremos trabajando el resto del año, así que no sé que va a pasar. No hemos decidido si vamos a aprovechar para hacerla en algún lugar o vamos a esperar. Realmente no lo sé todavía", reveló Jlo durante una entrevista al programa de radio Cubby & Carolina In the Morning.

A todos los proyectos en los que está envuelta la diva actualmente se suma la gira que tiene pensada para este verano, con la que celebrará sus 50 años de vida y en la que estará acompañada por sus retoños Max y Emme. "Los niños probablemente estarán conmigo todo el tiempo", dijo.

Alex, por su parte, lo tendrá más complicado para estar en todos los shows por su trabajo. "Él me dijo: 'Definitivamente estaré en la apertura y la noche del cierro, los del medio lo resolveremos'", relató JLo.

Todo estos compromisos laborales parece que están retrasando la decisión con respecto a la fecha y otros detalles del esperado enlace.

