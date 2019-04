Cadena perpetua para los Turpin: los padres que secuestraron y torturaron a sus hijos por décadas

Publicado el Sábado, 20 Abril, 2019 - 15:52 (GMT-5)

En una corte de Riverside, Califronia, fueron sentenciados a cadena perpetua David Allen Turpin y Louise Anne Turpin, el matrimonio que mantuvo a 12 de sus 13 hijos en cautiverio y bajo tortura por casi dos décadas.

En la audiencia de este viernes se dio a conocer por vez primera el testimonio de algunos de sus hijos sobre los años encarcelados por sus padres.

Según puede verse en la cadena televisiva CNN, uno de los muchachos reveló que ya iba al colegio a tiempo completo y que vivía en un departamento desde el cual podía trasladarse solo a la escuela.

Los padres, acusados de maltrato infantil, maltrato a adultos dependientes, detención ilegal y tortura, también hablaron a la audiencia y a los hijos presentes para pedir disculpas por “todo lo que les habían hecho a sus hijos”, en medio de lágrimas.

Los Turpin tendrían derecho a solicitar la condicional dentro de 25 años, fecha para la cual ya tendría la mujer 75 y el hombre 82.

Cuando fueron detenidos en enero de 2018, solo el menor de los hijos de 2 años no presentaba síntomas de maltrato. El resto fue encontrado por la policía en un cuarto oscuro y maloliente, algunos estaban encadenados.

Una hija de 17 años logró escapar por una ventana entonces y avisar a la policía de la reclusión forzada y los abusos que los Turpin ejercieron sobre sus hijos durante toda la vida de estos muchachos y niños hasta el momento de la detención.

“Quiero a mis padres y les he perdonado por muchas de las cosas que nos hicieron”, comentó otro de ellos.

“Mi vida ha podido ser mala, pero me ha hecho fuerte. Luché para convertirme en la persona que soy. Vi a mi papá cambiar a mi mamá y casi me cambian a mí, pero me di cuenta de que lo estaba pasando”, dijo una de las hijas, según hace constar The Associated Press.

