Bernie Sanders niega que quiera implementar un "comunismo autoritario" similar a la Unión Soviética

El senador Bernie Sanders rechazó que quiera imponer un "comunismo autoritario" similar al de la Unión Soviética.

Así lo aseguró a una estudiante que le cuestionó en un estudio de CNN su noción de "socialismo democrático" .

"¿Es su suposición que apoyé o creo en el comunismo autoritario que existía en la Unión Soviética? No lo hago. Nunca lo he hecho y me opuse. Creo en una democracia vigorosa", respondió.

"Lo que el socialismo democrático significa para mí es que expandamos Medicare, demos oportunidades educativas a todos los estadounidenses, reconstruyamos nuestra infraestructura desmoronada", añadió.

Sanders señaló que el gobierno tiene que satisfacer "las necesidades de todas las personas" no solo la de los "contribuyentes adinerados de la campaña".

"Creo que en una sociedad democrática y civilizada, el cuidado de la salud es un derecho humano. El gobierno debería hacer que eso suceda", explicó.

Pidió a Trump que "no apoyara golpes" en América Latina

El pasado mes de enero el senador pidió al presidente Donald Trump que no "apoyara golpes" o "cambios de régimen" en Latinomérica.

"Debemos aprender de las lecciones del pasado y no participar de cambios de régimen o apoyar golpes, como hemos hecho en Chile, Guatemala, Brasil y República Dominicana", indicó en aquella ocasión en un comunicado.

En febrero evitó calificar a Nicolás Maduro como un "dictador" durante su intervención en el foro ciudadano de CNN.

"Es justo decir que las últimas elecciones no fueron democráticas, pero todavía hay operaciones democráticas en ese país. Lo que estoy pidiendo en este momento son elecciones libres supervisadas internacionalmente", aseguró en referencia a la controvertida reelección del dirigente chavista.

Bernie Sanders, quien perdió ante Hillary Clinton la nominación como candidato demócrata a las elecciones de 2016, ya anunció que buscará competir por la presidencia de Estados Unidos en el año 2020.

