Administración Trump celebra caída de la gasolina y las tasas hipotecarias al iniciar 2026

La Administración de Donald Trump celebró el inicio de 2026 destacando una fuerte caída en los precios de la gasolina y de las tasas hipotecarias, logros que atribuye a su agenda de “America First”, centrada en la dominancia energética y la asequibilidad de la vivienda.

En un comunicado publicado en el sitio oficial del gobierno, la Casa Blanca afirmó que los precios de la gasolina han caído a sus niveles más bajos en cinco años.

De acuerdo con datos de GasBuddy, el precio promedio nacional del galón regular se ubica por debajo de los 3 dólares en 43 estados, menos de 2,75 dólares en 30 estados y 2,50 dólares o menos en 17 estados. En al menos 19 estados, incluso se reportan estaciones con precios por debajo de los 2 dólares por galón.

La administración asegura que esta tendencia permitirá a los automovilistas gastar 11,000 millones de dólares menos en gasolina en 2026 en comparación con 2025, con ahorros de cientos de dólares anuales por hogar y el menor peso del gasto en combustible sobre los ingresos disponibles en las últimas dos décadas.

En paralelo, la Casa Blanca destacó una fuerte reducción en las tasas hipotecarias. El interés promedio para una hipoteca fija a 30 años cayó a su nivel más bajo en casi tres años, tras reducirse más de un punto porcentual en el último año. Esto ha llevado los pagos mensuales de vivienda a su nivel más bajo en más de dos años, mientras que los alquileres han registrado cinco meses consecutivos de descensos, según datos oficiales.

También atribuye este avance a medidas como la autorización para que Fannie Mae y Freddie Mac adquieran hasta 200,000 millones de dólares en valores respaldados por hipotecas, con el objetivo de abaratar el crédito, así como a acciones para limitar la compra de viviendas unifamiliares por grandes inversionistas institucionales.

El pasado 10 de enero, Trump reforzó este mensaje desde su red social Truth Social, donde aseguró que las tasas hipotecarias ya se sitúan en torno al 5,7 %, frente a niveles cercanos al 8 % durante la presidencia de Joe Biden, lo que —según afirmó— dejó fuera del mercado inmobiliario a muchas familias jóvenes.

Ese mismo día, el mandatario anunció su intención de solicitar un tope del 10 % a los intereses de las tarjetas de crédito durante un año, a partir del 20 de enero de 2026, como una medida para aliviar el endeudamiento de los consumidores. Trump denunció que los estadounidenses están siendo “estafados” por intereses que oscilan entre el 20 % y el 30 %, aunque no detalló cómo implementaría el límite.

El anuncio generó críticas inmediatas. Medios como The Guardian y CNBC recordaron que el presidente no puede imponer un tope de este tipo sin la aprobación del Congreso. La senadora demócrata Elizabeth Warren calificó la propuesta de poco realista y recordó que Trump ha buscado debilitar la Oficina de Protección Financiera del Consumidor.

La polémica surge en un contexto delicado: la deuda de tarjetas de crédito en Estados Unidos superó los 1,17 billones de dólares en 2024, un récord histórico que afecta principalmente a las familias trabajadoras. Aunque legisladores de ambos partidos, como Bernie Sanders y el republicano Josh Hawley, han impulsado iniciativas para limitar los intereses, estas han enfrentado una fuerte resistencia del sector bancario.

Desde el ámbito financiero, incluso aliados del presidente han mostrado cautela. El inversionista Bill Ackman advirtió que un tope del 10 % podría llevar a la cancelación masiva de tarjetas y perjudicar a consumidores con historiales crediticios débiles, mientras que asociaciones bancarias alertan que la medida podría restringir el acceso al crédito y empujar a los usuarios hacia alternativas más costosas y menos reguladas.

Pese a las críticas, la Casa Blanca insiste en que la caída de la gasolina y de las tasas hipotecarias demuestra que la agenda económica de Trump está generando resultados concretos y devolviendo capacidad de consumo a los hogares estadounidenses al comenzar 2026.