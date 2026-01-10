Trump asegura que las tasas hipotecarias bajaron y anuncia tope a intereses bancarios

Vídeos relacionados:

Donald Trump hizo el viernes dos anuncios que prometen aliviar el bolsillo de millones de familias, cuando aseguró que las tasas hipotecarias ya bajaron al 5,7% y anunció que pedirá un límite del 10% a los intereses de las tarjetas de crédito durante un año, a partir del 20 de enero de 2026.

El mandatario hizo los anuncios en su red social Truth Social, donde afirmó que durante la administración de Joe Biden los intereses hipotecarios rondaban el 8%, lo que, según dijo, dejó fuera del mercado de la vivienda a buena parte de las familias jóvenes.

Trump atribuyó la supuesta bajada de tasas a su política de “asequibilidad de la vivienda” y a la autorización para que Fannie Mae y Freddie Mac invirtieran hasta 200,000 millones de dólares en bonos hipotecarios.

“Esta es una gran noticia para las familias estadounidenses y un verdadero alivio de costos”, escribió Trump, en un mensaje que busca reforzar su narrativa de recuperación económica y contraste con el gobierno anterior.

Más polémica ha generado su anuncio sobre las tarjetas de crédito. Trump aseguró que no permitirá que los estadounidenses sigan siendo “estafados” por compañías que cobran intereses del 20 al 30%, y anunció que solicitará un tope del 10% durante un año. Sin embargo, no explicó cómo piensa implementar la medida ni cómo obligaría a los bancos a cumplirla.

Medios como The Guardian y CNBC subrayaron que el presidente no puede imponer un límite de este tipo sin la aprobación del Congreso, algo que ya ha sido señalado por figuras clave como la senadora demócrata Elizabeth Warren.

“Rogarles a las compañías de tarjetas de crédito que se porten bien es una broma”, dijo Warren, quien recordó que Trump ha intentado debilitar la Oficina de Protección Financiera del Consumidor.

El anuncio llega en un contexto delicado, puesto que la deuda de tarjetas de crédito en Estados Unidos superó los 1,17 billones de dólares en 2024, una cifra récord que golpea sobre todo a las familias trabajadoras.

No es casual que senadores de ambos partidos, como Bernie Sanders y el republicano Josh Hawley, hayan impulsado proyectos de ley para limitar los intereses, aunque hasta ahora sin éxito debido a la fuerte oposición de los grupos bancarios.

Desde el sector financiero también han surgido críticas. El inversionista Bill Ackman, simpatizante de Trump, advirtió que un tope del 10% podría llevar a la cancelación masiva de tarjetas, afectando especialmente a consumidores con crédito subprime.

Las asociaciones bancarias, por su parte, alertaron que la medida reduciría la disponibilidad de crédito y empujaría a los usuarios hacia alternativas más costosas y menos reguladas.