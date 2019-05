Militar del ejército de EE.UU y bombardeo de gases lacrimógenos en Venezuela | Foto © The U.S. Army / Reuters Carlos García Rawlins Militar del ejército de EE.UU y bombardeo de gases lacrimógenos en Venezuela | Foto © The U.S. Army / Reuters Carlos García Rawlins

El Pentágono afirma que el ejército de EE.UU no ha recibido órdenes de alistarse para conflicto en Venezuela