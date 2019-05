Alexis Valdés explica los motivos por los que eliminó su parodia sobre Descemer y Otaola

Publicado el Miércoles, 1 Mayo, 2019 - 17:52 (GMT-5)

El actor y humorista cubano, Alexis Valdés, ha revelado los motivos por los que eliminó la parodia que hizo sobre la polémica entre Descemer Bueno y Alex Otaola, a través de su popular personaje Cristinito.

"Yo hice la canción para divertirme y a mi manera quitarle el hierro a todo esto. Yo soy comediante, soy humorista y es mi labor darle alegría y risas a la gente", contó en el popular programa Hola! Ota-Ola.

Valdés explicó que alguien, cuya identidad prefirió no revelar, lo llamó y le dijo: "Que tú hagas esto en este momento es como si le tiraras más tierra a Descemer, que es tu amigo", y que entonces él se sintió mal y no podía dormir esa noche, por lo que decidió quitar el video.

Sin embargo, asegura que lo hizo como persona y no como humorista, y señaló que "nadie debe darle al humor la importancia que no tiene", ya que "el humor es un bálsamo, es para reírse, para pasárselo bien y yo no estaba haciendo una declaración de trascendencia, de hecho es el punto de vista de Cristinito", no el suyo personal.

Además, borró el video por el hecho de no dañar una relación y evitar una pelea, pero considera que como comediante debió haber defendido su derecho a la comedia.

El popular artista se refirió también al tema de la libertad de expresión y sostuvo que entre los más atacados están los comediantes, al tiempo que aseguró que las personas que son figuras públicas deben "estar preparadas para recibir una crítica, un chiste, una broma y no tomárselo personal"

"No te lo puedes tomar con acritud porque tú mismo engordas eso. Si no quieres que eso crezca, no te metas", aconsejó.

Por su parte, Otaola se mostró de acuerdo con él e incluso dijo que había puesto el video en su programa porque "me pareció divertido y súper chévere".

