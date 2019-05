"No voy a la plaza", la nueva parodia de Javier Berridy por el 1 de mayo

Publicado el Miércoles, 1 Mayo, 2019 - 14:47 (GMT-5)

El humorista cubano Javier Berridy ha utilizado nuevamente su sentido del humor para satirizar la concentración por el 1ro de mayo que tiene lugar cada año en Cuba, en la mayoría de los casos, obligatoria.

Valiéndose de uno de los temas más populares del momento en la Isla, Me Voy, de Cimafunk, el artista cubano creó No voy a la plaza, la cual cantó en el programa El Happy Hour, con la ayuda de Boncó Quiñongo.

"No me cojan pa´eso, yo no voy a la plaza, a desfilar al sol, yo me quedo en mi casa. Capaz que me dé un desmayo, pues tengo que ir en ayuna, mirando a los dirigentes muy frescos en la tribuna", dice parte de la letra.

El integrante del grupo humorístico Punto y Coma , acostumbra desde hace tiempo a utilizar el humor para cuestionar algún tema de actualidad de Cuba y ponerle una dosis de risas a los dramas de la Isla, o de paso denunciar los comportamientos de los dirigentes del país.

