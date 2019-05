Dos diputados venezolanos solicitan protección a embajadas tras la detención de vicepresidente de la Asamblea de Venezuela

Publicado el Jueves, 9 Mayo, 2019 - 20:43 (GMT-5)

CARACAS, 9 mayo (Reuters) - Dos diputados opositores venezolanos solicitaron protección como huéspedes en las embajadas de Argentina e Italia en Caracas, horas después de la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional tras una serie de acusaciones del Tribunal Supremo de Justicia.

"Yo no me estoy escondiendo, no le tengo miedo a este régimen que está matando al pueblo", dijo el jueves el parlamentario Richard Blanco, presidente del partido opositor Alianza Bravo Pueblo, al confirmar su ingreso a la embajada argentina al canal digital de noticias local VPitv.

El diputado se asomó desde una ventana de la sede diplomática y se lo observó atendiendo una llamada telefónica, según algunos testigos.

No ad for you

Horas después, el legislador opositor Américo De Grazia ingresó a la embajada de Italia, donde se encuentra también la diputada María Magallanes desde la noche del miércoles, dijeron a Reuters un familiar y dos colaboradores.

"No le daré el gusto a la narcodictadura que me exhiba como trofeo (...) y agradezco la acogida de Italia", escribió De Grazia en su cuenta de Twitter al final de la tarde del jueves, sin dar más detalles.

Los tres parlamentarios fueron acusados por el máximo tribunal del país, junto a otros siete compañeros de bancada, de traición de la patria, conspiración y rebelión por haber participado el 30 de abril en una movilización contra el presidente Nicolás Maduro encabezada por el jefe del Congreso, Juan Guaidó.

El gobierno ha calificado la acción como un intento de golpe de Estado.

Tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, la oficialista Asamblea Nacional Constituyente retiró la inmunidad a siete parlamentarios, entre ellos el primer vicepresidente del Congreso, Edgar Zambrano.

Ningún militar ha sido acusado por el máximo tribunal en este caso, pero un exjefe de los servicios de inteligencia que fue removido por el presidente Nicolás Maduro el día de la movilización divulgó un vídeo en Twitter la noche del jueves en el que llamó a reconstruir el Estado.

"Ya basta de culpar al mundo de las desgracias de nuestro país", declaró el general Manuel Cristopher Figuera sin mencionar el sitio donde se encuentra. También señaló que solicitó al presidente Donald Trump que levante las sanciones "y me dijo que lo haría cuando hubiera otra administración, porque la actual se robaría los recursos".

GUAIDÓ LLAMA A MANIFESTACIÓN

Juan Guaidó advirtió el jueves de una "persecución" contra los diputados por denunciar la corrupción y anunció una nueva movilización el próximo sábado.

"Estamos dando como un hecho de que va a seguir la escalada represiva del régimen (...) Que damos como un hecho que van a seguir deteniendo diputados, que van a detener al presidente encargado de Venezuela", dijo Guaidó. "Es el desmontaje absoluto del estado de derecho, del parlamento", agregó.

Zambrano fue interceptado por funcionarios de inteligencia la noche del miércoles y, luego de que se negó a salir de su vehículo, fue llevado con una grúa hasta la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Abogados y familiares se acercaron el jueves a una de las sedes de la policía de inteligencia donde está el parlamentario y dijeron que no lo han visto.

Soley Zambrano, hija del legislador, dijo que la última comunicación con su padre fue el miércoles a las 18.30 hora local. "Minutos antes de que sucediera (la detención) se comunicó conmigo, y me dijo: Hija usted sabe quién es su padre, un demócrata que no se arrodilla ante nada", agregó.

Unos nueve diputados opositores más han salido del país. El año pasado, el parlamentario Juan Requesens fue arrestado y a fines de 2017 el legislador Freddy Guevara ingresó a la embajada de Chile.

"Todos los organismos internacionales nos han ofrecido respaldo, apoyo para poder resguardar la vida y nuestra seguridad", dijo la parlamentaria Olivia Lozano sobre la decisión de algunos legisladores de acudir a embajadas.

Guaidó invocó la Constitución para proclamarse presidente encargado de Venezuela, sosteniendo que la elección en la que Maduro logró la reelección no tuvo las garantías necesarias, y es reconocido por decenas de países incluido Estados Unidos.

El dirigente opositor Leopoldo López, quien acompañó a Guaidó en la marcha del 30 de abril tras dejar su arresto domiciliario con apoyo de funcionarios del servicio de inteligencia, es huésped en la embajada de España desde la semana pasada.

Reporte de Deisy Buitrago y Mayela Armas. Reporte adicional de María Ramírez en Puerto Ordaz; Shaylim Valderrama y Corina Pons en Caracas. Editado por Javier Leira.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram