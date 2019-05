Inmigración cubana impide que periodista independiente viaje a Chile

Publicado el Sábado, 11 Mayo, 2019 - 15:18 (GMT-5)

Agentes de inmigración bloquearon este viernes a la periodista independiente Isel Arango, en el Aeropuerto Internacional José Martí, cuando iba de camino a un taller en Chile.

“Cuando fui a pasar por inmigración me dijeron que me retirara, que esperara, hicieron unas llamadas. Un señor de Inmigración me comunicó que no permitían viajar”, informó Arango a través de Radio Martí.

La periodista agregó que uno de los agentes insinuó que quizás ella tenía algún trámite de vivienda fuera de orden y que por eso no podían permitirle la salida. La joven negó en el acto tener algún proceso legal inconcluso.

Aun así, la retuvieron y entre ellos comentaron que podía estar regularizada, aunque nunca le dijeron esto de manera directa. Otra joven que también viajaba al evento en Chile fue detenida por las autoridades cubanas, denunció Arango.

La joven, editora de la publicación independiente de Camagüey, La hora de Cuba, había denunciado justo esta semana que la Seguridad del Estado la amenazó con prohibirle salir del país.

Arango contó cómo transcurrió la entrevista con los agentes que trataron de amedrentarla al decirle que, si iba al país suramericano, podría haber consecuencias para ella e incluso para su familia.

La camagüeyana se dirigía a Chile a participar de un taller que prepara a jóvenes para elaborar proyectos independientes. En su caso, iba a trabajar con artistas jóvenes en la realización de una muestra.

La autoridades de Cuba han dirigido también fuertes amenazas contra el director de La hora de Cuba por hacer público un caso sobre un profesor pedófilo que abusaba de sus alumnos en una escuela primaria de Camagüey.

