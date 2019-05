Cubano enfrenta a Díaz-Canel: "Me gustaría saber si tú también vas a la bodega y haces la cola para coger tu carne"

Publicado el Lunes, 27 Mayo, 2019 - 13:46 (GMT-5)

El periodista y profesor cubano José Luis León ha enfrentado al gobernante Miguel Díaz-Canel tras la indignación por la poca ración de pollo que le correspondió a él y su familia por la libreta de abastecimiento.

"Este es el pollo para 3 personas que me llegó hoy", dijo León en Twitter. "Preocúpate por resolver estos problemas y no estés mariposeando tonterías. Me gustaría saber si tú también vas a la bodega y haces la cola para coger tu carne. Hipócrita. Mal nacido", agregó.

El tuit de León llega como una especie de respuesta –y más que respuesta reproche– a otro tuit de Díaz-Canel en el que dice: "Nuestro canciller Bruno Rodríguez y la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, ratificaron su rechazo a la activación por parte de Estados Unidos de la Ley Helms-Burton y la necesidad de la suspensión de la arbitraria ley".

Aunque Díaz-Canel ha reconocido la escasez de alimentos básicos en Cuba, su perfil en esa red social solo incluye eslóganes contra EE.UU. y visitas oficiales de él y otros funcionarios de la isla.

Otros cubanos aprovechan la oportunidad que ofrecen las redes sociales y le han dicho a Díaz-Canel: "Así es. Los problemas cruciales de Cuba se reducen a la alimentación. El bloqueo interno es el que está matando a la Isla.Y siguen con el mismo cuento de EUA", dijo la usuaria Mileidy Bricuyet Mar.

Si hay un tema importante hoy en Cuba para los cubanos, es el de la alimentación, ya que son ellos quienes se levantan todos los días pensando qué es lo que van a poner a la mesa.

Recientemente, el gobierno cubano anunció un nuevo plan de “regularización” de alimentos y aseo, el cual acoge considerables recortes en productos básicos de la canasta familiar.

Innumerables son las colas que los cubanos tienen que hacer a diario para alcanzar los pocos productos que llegan a las tiendas del país, en un contexto que muchos han comparado con el Periodo Especial.

En el caso del pollo, la ministra del Comercio Interior (MINCIN), Betsy Díaz, dijo que "continuará su venta en los Mercados Ideales, ahora de forma regulada hasta cinco kilogramos por persona o dos paquetes en las tiendas en divisas, pero está prohibida, por el momento, la comercialización por cajas".

