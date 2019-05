Prohíben hablar de la marcha contra el maltrato animal en una emisora de radio cubana

Publicado el Miércoles, 29 Mayo, 2019 - 08:00 (GMT-5)

La emisora cubana Radio Progreso prohibió a una protectora independiente hablar sobre la marcha contra el maltrato animal en La Habana, según comentó la joven en Facebook.

"A modo de sugerencia, le digo al equipo de realización que no pertenezco a ningún grupo de protección animal, que soy protectora independiente y que sería bueno hablar sobre la marcha contra el maltrato animal que sucedió hace mes y medio", dice Beatriz Batista quien fue a dar una entrevista al programa 'Tiempo FEU'.

La respuesta de una mujer identificada como Gisela –de quien no conoce su cargo dentro de la emisora– fue NO "que ni se me ocurriera mencionarlo, que ya se había enviado el guión y que ya se había aprobado", señala.

La joven, que había recibido un guión previo, cuenta que en el momento del ensayo le eliminaron una pregunta relacionada con la actividad de organizaciones animalista como ANIPLANT, PAC Y CeDA, tras lo cual les cuestionó la investigación previa para ese programa y por qué no podía hablar de la marcha.

"NO era la palabra de orden", apunta esta protectora, quien aunque decidió retirarse de la entrevista, luego volvió porque lo meditó con los presentes y dio su palabra.

"Concedí la entrevista... entrevista que se reduce al concepto de maltrato animal y a cómo protejo a los animales, o sea, menos de 2 minutos duró. En fin... el sábado a las 6:30 pm me escucharé y me sentiré nuevamente ridícula y sin Progreso", concluye Batista.

La marcha animalista en la capital cubana fue realizada el 7 de abril con autorización previa del gobierno. Sin embargo, el funcionario que la permitió fue despedido después de su cargo como vicepresidente del gobierno del municipio de Plaza de la Revolución en La Habana.

En Santa Clara también se pidió la autorización para otra marcha, pero el gobierno de esa provincia la prohibió porque "no es de su interés", según Javier Larrea, el joven que la promovió en Santa Clara.

Cuba tiene pendiente una Ley de protección animal pero en diversas partes de su territorio hay personas y asociaciones que velan por su cuidado.

