Continúa la crisis de medicamentos en Venezuela, más de 400 farmacias han cerrado en dos años

Publicado el Martes, 28 Mayo, 2019

Caracas, 28 may (EFE).- En los últimos dos años han cerrado alrededor de 400 farmacias en Venezuela, como consecuencia de la situación económica que atraviesa el país y de la escasez de medicinas, afirmó este martes el presidente de la Federación Farmacéutica del país caribeño, Freddy Ceballos.



En declaraciones ofrecidas al Circuito Éxitos, Ceballos indicó que el cese de operaciones es consecuencia de la crisis económica que atraviesa el país y "quizás el ataque" que tiene el Gobierno "contra el sector farmacéutico".



Precisó que "por lo menos en Aragua (centro) hay 47 (locales cerrados), en Carabobo (centro) el 20 % de 450 farmacias no venden y pare de contar".



A su juicio, la reciente medida del Servicio Nacional de Administración Tributaria (Seniat) que obliga a los comercios a renovar las máquinas que registran las transacciones, profundizará la situación precaria de los comercios, entre ellos el sector farmacéutico, por el alto costo que representa adquirir los referidos equipos.



"Son situaciones inmanejables, lo peor es que va contra la disponibilidad del medicamento (...), estamos dejando sin farmacias los pueblitos, los barrios", dijo.



Ceballos explicó que el 85 % del mercado venezolano corresponde a farmacias independientes "que dan el servicio farmacéutico en todos los rincones de Venezuela y esa disponibilidad se está acabando".



En la actualidad se mantienen los problemas de disponibilidad de los medicamentos y situó en 85 % la escasez de medicinas en los anaqueles.



A este último problema, dijo, se añade la pérdida de poder adquisitivo de los venezolanos, agobiados desde el año 2018 por un proceso hiperinflacionario.



"El paciente no puede pagar el medicamento (...) es una situación crítica", lamentó Ceballos.



El representante gremial aseguró que una nueva normativa del Ministerio de Salud permite la entrada de medicamentos al país sin registro sanitario.



"Contraviene todas las leyes farmacéuticas, pero lo peor de todo: no garantiza medicamentos eficaces, seguros y de calidad", dijo.



Ceballos además dijo que según datos de la Cámara de la Industria Farmacéutica (Cifar), la cual agrupa a los fabricantes de medicinas, hay una caída del 40 % del mercado en el primer trimestre del año, en comparación con el mismo período de 2018.



Añadió que en 2014 se comercializaron 714 millones de unidades, pero "este año no vamos a llegar a 100 millones de unidades". EFE

