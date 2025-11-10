Régimen cubano echará mano a 11 millones de dólares de ayuda humanitaria movilizada por la ONU

La ONU entrega al régimen 11 millones de un plan de 74 para atender la emergencia en Cuba

Vídeos relacionados:

El régimen cubano accederá a 11 millones de dólares de ayuda humanitaria movilizada por la ONU, como parte de un Plan de Acción presentado para atender la emergencia que dejó el huracán Melissa en la isla.

El anuncio fue realizado por el Ministerio del Comercio Exterior e Inversión Extranjera (MINCEX), que informó en sus redes sociales que los recursos ya están siendo gestionados por las agencias del sistema de Naciones Unidas que operan en Cuba, entre ellas la OPS, UNICEF, PNUD, PMA y UNFPA.

De acuerdo con la publicación oficial, el plan prevé movilizar un total de 74 millones de dólares en asistencia inmediata, destinada a más de un millón de personas afectadas, especialmente en las provincias orientales de Santiago de Cuba, Granma, Holguín y Guantánamo.

El comunicado del MINCEX destacó que ya se han recibido los primeros recursos adicionales a los preposicionados por las agencias internacionales, y que en los próximos días llegarán nuevos cargamentos con suministros de emergencia.

Según el plan de la ONU, los fondos están dirigidos a garantizar alimentos, medicinas, agua potable, energía y refugio temporal, además de apoyar la rehabilitación de servicios básicos en zonas afectadas por las inundaciones y la pérdida de viviendas.

Durante las últimas semanas, la ONU y sus agencias han liderado en el oriente cubano la distribución de alimentos, artículos de primera necesidad y sistemas solares fotovoltaicos, así como la instalación de almacenes móviles para asegurar el almacenamiento de suministros en Granma y Santiago de Cuba.

Lo más leído hoy:

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) han participado también en el envío de medicamentos, mientras el Programa Mundial de Alimentos (PMA) continúa distribuyendo arroz, chícharos y aceite en los centros de protección habilitados por la emergencia.

Aunque el Gobierno cubano intenta presentar estas acciones como parte de una “coordinación nacional”, la realidad muestra que la ONU y la cooperación internacional han asumido la mayor parte de la respuesta humanitaria, ante la falta de recursos y la ineficiencia del aparato estatal.

Con este nuevo desembolso, el régimen busca suplir la ausencia de financiamiento interno y la incapacidad logística del sistema estatal, en un contexto de crisis económica, desabastecimiento y deterioro de la infraestructura pública.

Mientras tanto, la ayuda internacional continúa llegando por vía aérea y marítima al país, administrada directamente por las agencias de Naciones Unidas, que actúan como sostén principal ante la emergencia que el Gobierno cubano no logra enfrentar por sí mismo.