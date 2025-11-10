Régimen cubano echará mano a 11 millones de dólares de ayuda humanitaria movilizada por la ONU

Vídeos relacionados:
El régimen cubano accederá a 11 millones de dólares de ayuda humanitaria movilizada por la ONU, como parte de un Plan de Acción presentado para atender la emergencia que dejó el huracán Melissa en la isla.
El anuncio fue realizado por el Ministerio del Comercio Exterior e Inversión Extranjera (MINCEX), que informó en sus redes sociales que los recursos ya están siendo gestionados por las agencias del sistema de Naciones Unidas que operan en Cuba, entre ellas la OPS, UNICEF, PNUD, PMA y UNFPA.
De acuerdo con la publicación oficial, el plan prevé movilizar un total de 74 millones de dólares en asistencia inmediata, destinada a más de un millón de personas afectadas, especialmente en las provincias orientales de Santiago de Cuba, Granma, Holguín y Guantánamo.
El comunicado del MINCEX destacó que ya se han recibido los primeros recursos adicionales a los preposicionados por las agencias internacionales, y que en los próximos días llegarán nuevos cargamentos con suministros de emergencia.
Según el plan de la ONU, los fondos están dirigidos a garantizar alimentos, medicinas, agua potable, energía y refugio temporal, además de apoyar la rehabilitación de servicios básicos en zonas afectadas por las inundaciones y la pérdida de viviendas.
Durante las últimas semanas, la ONU y sus agencias han liderado en el oriente cubano la distribución de alimentos, artículos de primera necesidad y sistemas solares fotovoltaicos, así como la instalación de almacenes móviles para asegurar el almacenamiento de suministros en Granma y Santiago de Cuba.
Lo más leído hoy:
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) han participado también en el envío de medicamentos, mientras el Programa Mundial de Alimentos (PMA) continúa distribuyendo arroz, chícharos y aceite en los centros de protección habilitados por la emergencia.
Aunque el Gobierno cubano intenta presentar estas acciones como parte de una “coordinación nacional”, la realidad muestra que la ONU y la cooperación internacional han asumido la mayor parte de la respuesta humanitaria, ante la falta de recursos y la ineficiencia del aparato estatal.
Con este nuevo desembolso, el régimen busca suplir la ausencia de financiamiento interno y la incapacidad logística del sistema estatal, en un contexto de crisis económica, desabastecimiento y deterioro de la infraestructura pública.
Mientras tanto, la ayuda internacional continúa llegando por vía aérea y marítima al país, administrada directamente por las agencias de Naciones Unidas, que actúan como sostén principal ante la emergencia que el Gobierno cubano no logra enfrentar por sí mismo.
Preguntas frecuentes sobre la ayuda humanitaria en Cuba tras el huracán Melissa
¿Cuánto dinero ha destinado la ONU para la ayuda humanitaria en Cuba tras el huracán Melissa?
La ONU ha movilizado un total de 74 millones de dólares para la asistencia humanitaria en Cuba, de los cuales ya se han gestionado 11 millones de dólares para atender a más de un millón de personas afectadas por el huracán Melissa, especialmente en las provincias orientales más golpeadas.
¿Cómo está siendo administrada la ayuda humanitaria internacional en Cuba?
La ayuda humanitaria internacional está siendo administrada directamente por las agencias de Naciones Unidas como OPS, UNICEF, PNUD, PMA y UNFPA. Estas agencias actúan como sostén principal ante la emergencia, ante la evidente incapacidad del Gobierno cubano para garantizar ayuda básica a las familias damnificadas.
¿Qué entidades internacionales están involucradas en la distribución de ayuda en Cuba?
Las entidades internacionales involucradas en la distribución de ayuda en Cuba incluyen a la OPS, UNICEF, PNUD, PMA y UNFPA. Además, la Iglesia Católica de Estados Unidos ha enviado alimentos y medicinas a las diócesis del oriente cubano, y el régimen venezolano también ha contribuido con un envío de 5,000 toneladas de ayuda humanitaria.
¿Qué tipo de ayuda están recibiendo las provincias cubanas afectadas por el huracán Melissa?
Las provincias afectadas están recibiendo alimentos, medicinas, agua potable, energía y refugio temporal, además de apoyo para la rehabilitación de servicios básicos. También se están instalando almacenes móviles y distribuyendo generadores eléctricos para restablecer servicios esenciales en las áreas más impactadas.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.