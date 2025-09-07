Responsable de salud de Florida admite que no evaluó riesgos de eliminar vacunas escolares

Vídeos relacionados:
El cirujano general de Florida, Joseph Ladapo, admitió este domingo que no realizó ningún análisis sobre el impacto de eliminar las vacunas escolares obligatorias, pese al riesgo de que resurjan enfermedades ya controladas. La decisión, impulsada por el gobernador Ron DeSantis, busca convertir al estado en el primero del país en acabar con todos los requisitos de inmunización infantil.
Durante una entrevista en el programa State of the Union de CNN, el funcionario aseguró que evaluar datos no era necesario porque el debate se trata, según él, de “bien y mal”.
“Absolutamente no”, respondió cuando le preguntaron si su departamento había calculado el posible aumento de contagios de hepatitis A, sarampión, varicela o tosferina. Para Ladapo, los mandatos de vacunación equivalen a “esclavitud” y violan el derecho de los padres a decidir.
Una medida con impacto directo en la salud de la comunidad
Actualmente, la ley de Florida exige que los niños que asistan a escuelas públicas y guarderías estén inmunizados contra enfermedades como polio, hepatitis B, sarampión, rubéola, paperas, varicela y difteria-tétanos-tosferina.
Si se eliminan los requisitos, Florida quedaría expuesta a brotes similares a los ocurridos recientemente en Texas, donde un foco de sarampión dejó más de 1,300 casos, hospitalizaciones y muertes, en su mayoría entre personas no vacunadas.
DeSantis defendió la medida como parte de su cruzada por la “libertad médica” tras la pandemia. “Nuestros ciudadanos deciden sobre su cuerpo, no las agencias ni los intereses especiales”, escribió en X.
Lo más leído hoy:
Sin embargo, incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se desmarcó de la propuesta, advirtiendo que hay vacunas “tan increíbles como la de la polio” y que se debe actuar con cuidado.
Por su parte, la representante estatal demócrata Anna Eskamani calificó el plan de “peligroso y temerario”, asegurando que pone en riesgo a niños, ancianos y personas vulnerables.
Ladapo, en cambio, se convirtió en el rostro del proyecto y defendió su posición con un fuerte componente religioso: “El cuerpo es un regalo de Dios. Nadie tiene derecho a decirte qué debes poner en él ni qué debe recibir tu hijo”, declaró.
Para suprimir todos los mandatos, la administración DeSantis necesita una combinación de cambios administrativos y acciones legislativas. El proceso enfrentará una dura batalla política y legal, mientras crece la preocupación en la comunidad migrante, incluidos miles de cubanos en Florida, que temen que retrocesos ideológicos pongan en riesgo la salud de sus hijos y reabran la puerta a enfermedades que ya parecían cosa del pasado.
Preguntas frecuentes sobre la eliminación de mandatos de vacunas en Florida
¿Qué decisión ha tomado Florida respecto a las vacunas escolares obligatorias?
Florida planea eliminar todos los mandatos de vacunación escolar, lo que convertiría al estado en el primero en Estados Unidos en hacerlo. Esta decisión, impulsada por el gobernador Ron DeSantis y defendida por el cirujano general Joseph Ladapo, busca otorgar a los padres la libertad de decidir sobre la vacunación de sus hijos. Sin embargo, ha generado preocupación por el posible resurgimiento de enfermedades ya controladas.
¿Cuáles son los riesgos de eliminar las vacunas escolares obligatorias en Florida?
La eliminación de los mandatos de vacunación escolar podría llevar a un aumento en los casos de enfermedades como sarampión, varicela y hepatitis A, que ya han mostrado un incremento en Florida. La falta de vacunación aumenta el riesgo de brotes de enfermedades prevenibles, lo que podría poner en peligro a niños, ancianos y personas con condiciones de salud vulnerables, además de afectar la salud pública en general.
¿Qué argumentos se utilizan para justificar la eliminación de los mandatos de vacunación?
El gobernador Ron DeSantis y el cirujano general Joseph Ladapo argumentan que los mandatos de vacunación violan la libertad médica y el derecho de los padres a decidir sobre la salud de sus hijos. Ladapo ha comparado los mandatos de vacunación con "esclavitud" y defiende que el cuerpo es un regalo de Dios, sugiriendo que nadie debe imponer qué se debe introducir en él. Este enfoque se alinea con una narrativa más amplia de "libertad médica".
¿Cómo ha reaccionado la comunidad médica y política a esta propuesta en Florida?
La comunidad médica en Florida, incluyendo organizaciones como la Academia Estadounidense de Pediatría, ha rechazado la propuesta debido al riesgo que representa para la salud pública. Políticamente, figuras como la representante demócrata Anna Eskamani han calificado la medida de "peligrosa y temeraria". Incluso a nivel federal, hay desacuerdo, ya que el presidente Donald Trump ha resaltado la importancia de ciertas vacunas, como la de la polio.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.