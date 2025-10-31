Díaz-Canel suelta indirecta a Washington en plena crisis por huracán Melissa

Vídeos relacionados:
En medio del debate por la asistencia internacional tras el paso del huracán Melissa, el gobernante Miguel Díaz-Canel agradeció públicamente la ayuda de Nicolás Maduro y afirmó que Cuba “agradece cualquier ayuda siempre que sea sincera y con respeto a nuestra soberanía y leyes”.
El mensaje, leído como una indirecta a la oferta de auxilio de Estados Unidos y a los roces que desató en la diplomacia cubana, fue lanzado por el representante del régimen en la red social X.
"Gracias, hermano Nicolás Maduro, por la ayuda a nuestro pueblo en estas horas difíciles, y por tu denuncia constante al cruel Bloqueo que tanto daño nos hace, ahora más que nunca. Cuba agradece cualquier ayuda siempre que sea sincera y con respeto a nuestra soberanía y leyes", escribió.
El comunicado se produjo este viernes, mientras crecían las críticas en redes por la respuesta oficial a la catástrofe en el oriente del país y tras un cruce de declaraciones dentro del propio aparato estatal.
El embajador de Cuba en Bélgica y ante la Unión Europea, Juan Antonio Fernández Palacios, había calificado previamente como “limosnas” cualquier ayuda con condicionamientos y defendió que la “comunidad internacional” ya “ha dicho lo que tienen que hacer”, en alusión a Washington.
Paralelamente, el viceministro Carlos Fernández de Cossío confirmó que La Habana estaba “en contacto” con el Departamento de Estado para conocer los detalles del ofrecimiento.
La dureza del término “limosnas” desató indignación entre cubanos dentro y fuera de la isla, con mensajes que reprocharon al gobierno anteponer la retórica política a las necesidades de los damnificados.
En esa misma línea, usuarios exigieron aceptar donaciones de alimentos, medicinas y agua sin trabas y criticaron la gestión de la emergencia en provincias como Santiago de Cuba, Holguín y Granma, donde —según los reportes recogidos— persisten zonas aisladas, cortes de electricidad y carencias de insumos básicos.
Este jueves, Washington expresó su disposición a brindar asistencia humanitaria inmediata “sin intermediarios del régimen” y el Departamento de Estado recordó la existencia de exenciones legales para donaciones privadas de artículos de primera necesidad.
En ese contexto, el mensaje de Díaz-Canel —agradecimiento a Maduro y énfasis en la “soberanía” como condición para aceptar ayuda— funcionó como un posicionamiento político y diplomático ante la controversia: la aceptación de asistencia se mantiene como posibilidad siempre que, según el discurso oficial, no implique condiciones que contradigan las leyes cubanas.
Las reacciones ciudadanas, en cambio, empujan hacia una respuesta pragmática y transparente, centrada en aliviar de inmediato la situación de miles de familias afectadas por las inundaciones y los destrozos que dejó Melissa.
Preguntas frecuentes sobre la crisis del huracán Melissa y la respuesta del gobierno cubano
¿Qué postura ha adoptado el gobierno cubano ante la oferta de ayuda de Estados Unidos tras el huracán Melissa?
El gobierno cubano ha mostrado una actitud ambigua y reticente hacia la oferta de ayuda humanitaria de Estados Unidos. Mientras que figuras del régimen como el embajador Juan Antonio Fernández Palacios han calificado la oferta como "limosnas", el viceministro Carlos Fernández de Cossío ha confirmado que están en contacto con el Departamento de Estado para conocer más detalles sobre el ofrecimiento. Esta dualidad demuestra una preferencia por anteponer consideraciones políticas a las necesidades inmediatas de la población afectada.
¿Cuál es la situación actual en las provincias cubanas afectadas por el huracán Melissa?
Las provincias orientales de Cuba, como Santiago de Cuba, Holguín y Granma, se encuentran en una situación crítica tras el paso del huracán Melissa. Se reportan comunidades aisladas, cortes de electricidad y falta de insumos básicos como alimentos y medicinas. Además, la respuesta del gobierno ha sido criticada por su ineficacia y por priorizar la retórica política sobre la atención a los damnificados.
¿Cómo ha reaccionado la población cubana ante la gestión gubernamental frente al huracán?
La población cubana ha reaccionado con indignación y críticas hacia la gestión gubernamental del huracán Melissa. Muchos ciudadanos, tanto dentro como fuera de la isla, han manifestado su desacuerdo con la negativa del gobierno a aceptar ayuda internacional sin condiciones, señalando que la prioridad debería ser el bienestar de los afectados y no la retórica política.
¿Qué condiciones ha puesto Estados Unidos para la entrega de ayuda humanitaria a Cuba?
Estados Unidos ha ofrecido ayuda humanitaria inmediata a Cuba, pero ha dejado claro que esta se entregará directamente al pueblo cubano, sin intermediarios del régimen. Además, ha señalado que existen exenciones legales para donaciones privadas de alimentos, medicinas y suministros de emergencia, y ha animado a quienes deseen colaborar a contactar directamente con la oficina de ayuda humanitaria a Cuba.
