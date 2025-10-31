Díaz-Canel suelta indirecta a Washington en plena crisis por huracán Melissa

Vídeos relacionados:

En medio del debate por la asistencia internacional tras el paso del huracán Melissa, el gobernante Miguel Díaz-Canel agradeció públicamente la ayuda de Nicolás Maduro y afirmó que Cuba “agradece cualquier ayuda siempre que sea sincera y con respeto a nuestra soberanía y leyes”.

El mensaje, leído como una indirecta a la oferta de auxilio de Estados Unidos y a los roces que desató en la diplomacia cubana, fue lanzado por el representante del régimen en la red social X.

"Gracias, hermano Nicolás Maduro, por la ayuda a nuestro pueblo en estas horas difíciles, y por tu denuncia constante al cruel Bloqueo que tanto daño nos hace, ahora más que nunca. Cuba agradece cualquier ayuda siempre que sea sincera y con respeto a nuestra soberanía y leyes", escribió.

El comunicado se produjo este viernes, mientras crecían las críticas en redes por la respuesta oficial a la catástrofe en el oriente del país y tras un cruce de declaraciones dentro del propio aparato estatal.

El embajador de Cuba en Bélgica y ante la Unión Europea, Juan Antonio Fernández Palacios, había calificado previamente como “limosnas” cualquier ayuda con condicionamientos y defendió que la “comunidad internacional” ya “ha dicho lo que tienen que hacer”, en alusión a Washington.

Paralelamente, el viceministro Carlos Fernández de Cossío confirmó que La Habana estaba “en contacto” con el Departamento de Estado para conocer los detalles del ofrecimiento.

La dureza del término “limosnas” desató indignación entre cubanos dentro y fuera de la isla, con mensajes que reprocharon al gobierno anteponer la retórica política a las necesidades de los damnificados.

En esa misma línea, usuarios exigieron aceptar donaciones de alimentos, medicinas y agua sin trabas y criticaron la gestión de la emergencia en provincias como Santiago de Cuba, Holguín y Granma, donde —según los reportes recogidos— persisten zonas aisladas, cortes de electricidad y carencias de insumos básicos.

Este jueves, Washington expresó su disposición a brindar asistencia humanitaria inmediata “sin intermediarios del régimen” y el Departamento de Estado recordó la existencia de exenciones legales para donaciones privadas de artículos de primera necesidad.

En ese contexto, el mensaje de Díaz-Canel —agradecimiento a Maduro y énfasis en la “soberanía” como condición para aceptar ayuda— funcionó como un posicionamiento político y diplomático ante la controversia: la aceptación de asistencia se mantiene como posibilidad siempre que, según el discurso oficial, no implique condiciones que contradigan las leyes cubanas.

Las reacciones ciudadanas, en cambio, empujan hacia una respuesta pragmática y transparente, centrada en aliviar de inmediato la situación de miles de familias afectadas por las inundaciones y los destrozos que dejó Melissa.