La increíble historia del pastor y los médicos que desafiaron una emboscada en plena montaña cubana

Vídeos relacionados:

Un grupo de médicos cubanos y un pastor evangélico enfrentaron a macheteros en plena montaña cuando llevaban medicinas a una comunidad aislada.

Aseguran que sin armas, solo con la fe, lograron ahuyentar a los atacantes para llevar medicinas a una comunidad afectada por la crisis sanitaria en la isla.

El relato, publicado en Facebook por la periodista Yaiset Rodríguez Fernández, cuenta una de esas historias que parecen sacadas de una película, pero que suceden en la Cuba profunda, donde la fe y la determinación muchas veces sustituyen la protección del Estado.

El pastor identificado como Ander relató que, junto a varios médicos —entre ellos los intensivistas Carlos Alberto, Dani y el doctor Axel, y el enfermero Pedro—, emprendieron un recorrido de ocho kilómetros montaña arriba para asistir a una comunidad afectada por la crisis epidemiológica que afecta la isla.

La reportera cuenta que salieron a las 5:07 de la mañana con mochilas cargadas de medicamentos y recursos sanitarios.

Lo más leído hoy:

Apenas habían avanzado kilómetro y medio cuando tres hombres armados con machetes aparecieron en medio del camino.

“Estaban sin camisa, con los rostros cubiertos, y sabíamos que la intención no era buena”, contó el pastor.

Uno de los atacantes preguntó quién era él y, tras identificarse, escuchó la amenaza: “Si no quieren que los macheteemos, dejen los maletines ahí y váyanse”.

El grupo comprendió que alguien había revelado su ruta. Sin embargo, decidieron no retroceder.

“No vamos a dejar nada aquí ni vamos a echar para atrás”, respondió Ander. “Nuestro Dios es más fuerte que ustedes, y si tenemos que fajarnos aquí mismo lo haremos, y vamos a ganar”.

Durante casi 14 minutos permanecieron frente a los agresores, a apenas un metro de distancia, en una tensa calma que pudo terminar en tragedia.

Finalmente, los macheteros se apartaron y el grupo continuó su ascenso sin mirar atrás. “El corazón nos latía a millón”, confesó el pastor.

A las 8:00 a.m. llegaron al poblado y comenzaron su jornada médica. Ese día atendieron a más de 345 personas y, durante el culto nocturno, 67 de ellas aceptaron a Cristo, expresa el relato.

El pastor agradeció haber salido con vida de una experiencia que describió como un “milagro en la montaña”.

La publicación ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales, que destacan la valentía del grupo y la falta de seguridad en las zonas rurales cubanas, donde los robos, emboscadas y violencia se han vuelto frecuentes ante la crisis y el abandono estatal.