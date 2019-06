Alex Castro, hijo de Fidel: Aunque mi padre no esté presente, la revolución no se perderá

Publicado el Domingo, 16 Junio, 2019 - 11:30 (GMT-5)

Alex Castro, uno de los cinco hijos del fallecido dictador Fidel Castro con Dalia Soto del Valle, ha asegurado que la revolución cubana se formó no solo sobre la base de lo que decía su padre, sino sobre la base de todos los cubanos.

“Ese pueblo que luchó por esa libertad que tenemos ahora. El hecho de que mi padre haya dirigido esa revolución no quita que en la actualidad, al no estar él presente, esa revolución se pierda. Al contrario, la revolución es de todos cubanos”, dijo en una entrevista concedida a la emisora alemana Deutsche Welle.

Alex, fotógrafo de profesión, ha inaugurado en Berlín la exposición titulada Así somos los cubanos, con imágenes en blanco y negro que en su criterio muestran la vida cotidiana en la Isla. En el centro de la muestra se exhibe una reproducción más grande: la de su padre mirando hacia el sol.

No ad for you

Según confesó, aunque Fidel fue el líder que formó la revolución, el pueblo de Cuba es quien ha participado y ha disfrutado de ella.

“La revolución está por dentro, en el pueblo de Cuba, está dentro de los cubanos”, recalcó.

Para el artista, llevar el apellido Castro es una bendición.

“No solo por ser ese el apellido. Si yo hubiese tenido otro apellido, no me lo cambiaría tampoco. No creo que ‘Castro’ dé ventajas ni desventajas. Es un apellido más. Me he acostumbrado a vivir con eso”, explicó.

Sobre la exposición, explicó que sus retratos muestran al cubano mítico, que puede reírse incluso de sus propias desgracias.

“Los cubanos somos gente con mucha inventiva. Somos gente positiva, llenos de felicidad. Claro también tenemos muchas preocupaciones, muchos problemas, como en todas partes del mundo, pero lo que nos caracteriza es que llevamos mucha alegría y muchas ganas de vivir”, añadió.

“Es decir, que a un pueblo así es muy difícil que puedan bloquearlo y hundirlo”, recalcó.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram