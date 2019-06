Testimonio de un migrante cubano en Chiapas: "En Cuba no hay nada, ni siquiera futuro"

Publicado el Lunes, 17 Junio, 2019 - 07:16 (GMT-5)

La tensión migratoria que se vive en México deja a Arnoldo, un migrante cubano de 35 años, en una situación complicada. Pese a todo, mantiene su deseo de llegar a Estados Unidos, aunque es consciente de la dificultad con la alta militarización que se ha desplegado en la frontera y la dura política migratoria de Trump.

Este licenciado en Educación Física relata al portal Alerta Chiapas cuáles son sus planes de futuro y lamenta la situación que se vive en su país natal. "En Cuba no hay nada, ¿me entiende? Ni siquiera futuro", asegura.

Arnoldo, que llegó a Chiapas hace un mes, actualmente se esconde de las autoridades migratorias pero tiene claro por dónde pasa su futuro. "A menos que me obliguen, a Cuba yo no regreso", afirma.

No ad for you

"En Cuba la pobreza es atroz y no hay futuro", reitera al citado medio.

Este cubano revela que mantiene contacto con sus familiares de Cuba para explicarles que pronto pondrá en marcha su viaje al territorio estadounidense.

No descarta quedarse en México pero su prioridad es Estados Unidos. "La idea no me desgrada, es un país muy bonito y alegre. Pero si quiero que mi familia en Cuba esté bien, yo tengo que llegar a Estados Unidos. Allá se paga bien", señala.

"Con la ayuda de mis familiares en Estados Unidos, espero que pueda llegar hasta allá lo más pronto posible", añade.

Arnoldo no oculta su animadversión hacia Trump por la política y las medidas migratorias que está presentando. "No es tan fuerte como mi deseo de no regresar a Cuba y poder ayudar a mi familia trabajando en Estados Unidos", dice en este sentido.

Los migrantes cubanos, que cada día son más en territorio mexicano, se han visto en la obligación de buscar refugio en las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) de Tapachua ante la oleada de detenciones y deportaciones a ciudadanos de la Isla.

Recientemente, un grupo de migrantes cubanos que estaban en México tuvieron que regresar a Guatemala por temor a ser detenidos luego de la alta militarización que se ha desplegado en la frontera.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo que 6.000 elementos de la recién creada Guardia Nacional iban a ser desplegados en la frontera con Guatemala para contener el flujo de migrantes que entran al país desde naciones centroamericanas.

El pasado 14 de junio se conoció que un grupo de 17 cubanas habrían sido retornadas a México desde un centro de detención migratorio estadounidense.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram