Jacob Forever está "descontento" tras la cancelación de su concierto en Hialeah a pesar de ser residente en Estados Unidos

Publicado el Miércoles, 19 Junio, 2019 - 19:12 (GMT-5)

El reguetonero cubano Jacob Forever dijo estar "muy descontento" por la cancelación de su concierto del 4 de julio en la ciudad de Hialeah, luego de que Miami aprobara una ley que prohíbe el intercambio cultural con artistas que viven en Cuba.

No obstante, el cantante suponía que la medida no le afectaría, por ser residente del sur de la Florida desde hace más de 3 años. Pero no fue así.

“Me duele que se tome una medida basada en argumentos en mi contra, que además no son reales. Francamente lamento mucho esta cancelación y tengo fe que todo se aclarará en su momento. Ante todo, pido disculpas a mi público porque en contra de mi voluntad, no podré estar con ellos el 4 de julio como tenía previsto", dijo el cantautor en una publicación compartida en su cuenta oficial de Facebook.

“Estoy seguro que cuento con el apoyo de mi público y de los medios de comunicación, los que son responsables de aclarar la información que fue divulgada erróneamente sobre mi estatus migratorio. No solamente vivo en Miami, soy residente de los Estados Unidos, pago impuestos y tengo una compañía con más de 20 empleados, cuyo sustento depende de nuestro trabajo. Me siento agradecido por la oportunidad de trabajar en este país, y vivir de mi gran pasión: la música”, sostuvo.

Por último, el autor de Hasta que se seque el malecón expresó: “Amo a mi público latino y todas las nacionalidades que en mi larga carrera artística me han mostrado cariño y respeto por mi música. Canto en Roma, Milano, Las Vegas, New York, Los Ángeles, México, donde exista una persona que apoye mi trabajo, ahí estaré para ellos. Miami para mi es mi casa. Aquí vivo junto a mi familia. Es tiempo de poder cantar sin fronteras a todos los que quieren escuchar mi música y espero que esto se aclare y sepan que como residente de este gran país cuento con el derecho de poder trabajar, a eso vine y por esto lucho día a día".

El pasado lunes se dio a conocer que el concierto que ofrecerían los reguetoneros cubanos Srta Dayana, Jacob Forever y El Micha en Hialeah con motivo del 4 de julio sería suspendido.

Para reemplazar a estos reguetoneros, se anunció que se haría un concierto en la misma fecha, pero esta vez con la actuación de Willy Chirino, Albita Rodríguez, Dj Yus, DJ Nancy y el humorista Carlucho.

En un comunicado, la alcaldía de esa ciudad donde viven cientos de cubanos expresó: "Entendemos que el exilio histórico merece seguir recibiendo todo el respeto y apoyo de nuestra ciudad de Hialeah".

Según Carlos Hernández, alcalde de la ciudad, esta decisión de poner fin al intercambio cultural estuvo basada en opiniones de exiliados con "una fuerza política inigualable" como Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Demócrático Cubano, y la exprisionera política Nelys Rojas.

Demás está decir el descontento que expresaron personas pertenecientes a la comunidad cubana en Miami tras la decisión, al punto de que se ha estado convocando a una protesta frente al ayuntamiento de la ciudad de Hialeah para el 25 de junio.

La pasada semana, el alcalde de Miami, Francis Suárez, solicitó al Congreso estadounidense el respaldo legislativo para que los estados del país, y los gobiernos locales, puedan prohibir contratos con artistas cubanos, o lo que es lo mismo, el fin del intercambio cultural con Cuba.

“La resolución hace explícito que bajo el disfraz de intercambio cultural, el régimen cubano autoriza viajes internacionales de muchos artistas que le son afines y que cumplen un rol propagandístico”, dijo el alcalde en una entrevista a CiberCuba.

Una encuesta realizada por nuestro medio dio a conocer que el 60 por ciento de los votantes no está de acuerdo con esta medida, que se inserta en una serie de medidas más que el gobierno de Donald Trump ha impuesto en los últimos tiempos a la Isla, con el fin de afianzar el embargo económico.

